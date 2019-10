Smutný pohľad na Gottovu dcéru: Dominika je už v Prahe! Z toho, čo vyriekla, zviera srdcia

Dcéra zosnulého Karla Gotta († 80) Dominika (46) priletela vo štvrtok podvečer na pohreb svojho milovaného otca. Spolu s ďalšími 800 hosťami sa zúčastní na sobotňajšej zádušnej omši v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade. Smútok a bolesť Dominika len sťažka potláčala.

Dominika Gottová doletela z Fínska na pražské Letisko Václava Havla, kde na ňu čakala mama Antonie Zacpalová (84). Ako informuje Blesk, po zvítaní sa odobrali do 5-hviezdičkového hotela Ambassador Zlatá Husa v centre Prahy. Luxusné ubytovanie jej zaplatila vdova Ivana Gottová (43).

Kým na letisku sa Dominika vyhýbala rozhovorom, neskôr sa o svojich pocitoch predsa len rozrozprávala.

"Bol to najsmutnejší let domov," priznala Blesku Dominika so slzami v očiach krátko po prílete z Helsínk, kde žije s gitaristom fínskej metalovej kapely Stratovarius Timom Tolkkim (53). "Veľmi som si priala otecka ešte objať. Keď som tu bola v lete, netušila som, že ho vidím naposledy," lámal sa jej hlas pri priechode letiskovou halou v Prahe-Ruzyni.

Karla Gotta veľmi trápila dcérina závislosť na alkohole a liekoch, pričom neraz jej prehováral do duše. "Dala som oteckovi sľub, že prestanem piť a brať lieky. To tiež plním. Úplne som zo svojho života odstránila prášky a akýkoľvek alkohol," dušuje sa teraz najstaršia maestrova dcéra. "Už zase v noci môžem normálne spať a našla som si prácu. To je tiež dôvod, prečo sa tu zdržím len krátko," dodala Dominika a padla si do náručia s mamičkou.