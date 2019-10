Fotka dvoch mužov s chlapčekom a bábätkom obletela svet: Jej pozadie vás zasiahne priamo do srdca

Madison Holleyová (20) netušila, či bude ešte niekedy mať po rozchode so svojím bývalým priateľom Tylerom Mcilveenom (27) normálny vzťah.

Ako dôkaz toho, že sa to dá, slúži virálna fotografia Tylera, ktorý drží za ruku svojho 3-ročného syna Cadeho. Malý chlapec má po svojom druhom boku nového snúbenca jeho matky, Codyho Pietza. Ten zase drží nosič s ich novonarodením synom Waylonom. Madison ich vyfotila v pôrodnici. Holleyová, ktorá momentálne žije v Ontáriu, zverejnila fotografiu na Facebooku, kde bola zdieľaná viac ako 46 000-krát.

"Opúšťali sme nemocnicu po narodení Waylona a môj syn držal za ruku otca, ale chcel tiež chytiť Codyho," hovorí 20-ročná Holleyová. "Uvedomila som si, že je to super rozkošné, pretože obaja majú dôležitú úlohu v živote môjho syna. Táto fotografia zachytila ​​všetku lásku, ktorú majú k môjmu synovi, bol to naozaj pekný okamih. Nečakala som, že to bude virálne! Trochu mi to aj prekáža," dodala pre magazín People.

Madison portálu povedala, že ona a Tyler boli spolu viac ako dva roky, než sa rozišli. Spolu vychovávali ich syna Cadea, ale Holley tvrdí, že to bola až Tylerova súčasná priateľka Karin, ktorá jej pomohla s Tylerom nadviazať priateľstvo.