Boeing preveril vyše 800 lietadiel: Výsledky sú znepokojujúce

Americký výrobca lietadiel Boeing informoval, že po urgentnej kontrole, ktorú nariadil americký Federálny úrad pre letectvo (FAA), bolo v celom svete skontrolovaných vyše 800 lietadiel, pričom praskliny boli zistené v prípade zhruba 40 z nich.

FAA začiatkom minulého týždňa nariadil prevádzkovateľom lietadiel Boeing 737 NG povinnú kontrolu strojov. Dôvodom bolo zistenie prasklín na komponente, ktorý umožňuje pripojenie krídiel k trupu lietadla. Podľa niektorých analytikov, ktorých oslovila agentúra Reuters, zlyhanie tohto komponentu počas letu môže pre lietadlo predstavovať vysoké riziko.

V prípade 165 často využívaných strojov sa kontrola musela vykonať do siedmich dní. FAA vtedy dodal, že po tejto kontrole bude potrebné preveriť aj lietadlá s nižším počtom letov.

Boeing vo štvrtok uviedol, že do dnešných dní skontrolovali aerolínie po celom svete 810 lietadiel 737 NG. Z nich sa praskliny potvrdili v prípade 38 lietadiel. Tie budú podľa firmy mimo prevádzky dovtedy, dokiaľ problematické komponenty nebudú vymenené.

Lietadlá 737 NG (Next Generation) sú treťou generáciou najpredávanejšieho lietadla Boeingu. Stroje s počtom sedadiel do 220 boli do prevádzky zaradené v roku 1997 a patria k najvyužívanejším.

Za nimi nasledovala štvrtá generácia, teda lietadlá 737 MAX. Tie boli uzemnené v marci tohto roka v dôsledku dvoch v krátkom čase po sebe nasledujúcich haváriách, pri ktorých zahynulo takmer 350 ľudí. Problém s prasklinami sa však strojov 737 MAX netýka.