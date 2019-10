Exkluzívna spoveď Frederiky Kotlebovej o rozvode: Teraz budem hovoriť ja!

Manželka Mariana Kotlebu (42) Frederika (24) pred verejnosťou dlho skrývala, že v ich vzťahu niečo poriadne škrípe. Už v apríli sa pritom rozhodla podať žiadosť o rozvod.

Pre Nový Čas teraz prvýkrát otvorene prehovorila o tom, čo stojí za jej rozhodnutím aj o tom, prečo na niekoľko mesiacov odišla žiť do Egypta. Ešte pred časom pritom Kotleba otvorene brojil proti utečencom z moslimských krajín. Teraz manželka lídra fašistickej ĽSNS, paradoxne, označila pobyt v prevažne moslimskom Egypte za raj, ktorý učaroval aj ich synovi. Čo všetko ešte prezradila o Kotlebovi?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Váš manžel vraj odmieta rozvod, o ktorý ste požiadali. Aký má na to dôvod?

- Je pravda, že Marian chce zachovať rodinu pohromade, to nebudem klamať. To, že som podala žiadosť o rozvod, viete. O tom, prečo, tak to nechcem rozpitvávať, nehnevajte sa. Na to nechcem vôbec odpovedať. Sú to osobné dôvody a nerada by som to riešila.

Dostali sa k nám aj informácie, že by to mohlo byť o nevere Mariana. Je to pravda?

- Dobrá otázka, ale o tom ja neviem. To, keď zistíte, tak mi dajte vedieť. (smiech) Ak narážate na prípad, keď ho vítala na letisku kamarátka Tina, tak vtedy ona vedela, že tam sú novinári a dovtedy sa s ním nikdy takto vášnivo neprivítala. Bolo to narafičené z jej strany, lebo ona nie je úplne v poriadku. A bola tam s ním aj moja kamarátka, ktorá prišla s Marianom z Egypta a to mi je veľmi dobrá kamarátka, o ktorej si všetci myslia, že to je jeho milenka. Ona išla s ním preto, že má so mnou veľmi dobrý vzťah. Ja som Mariana požiadala, aby s ním išla ona.

Keď ste spomínali asistentku Tinu, s ktorou sa váš manžel vášnivo vítal na letisku, tak myslíte si, že ona naňho poľuje a chce vás rozoštvať?

- Áno. A hlavne chcela aj ona urobiť ten dojem, že ja som niečo povedala, aby nás rozoštvala. Lebo my vychádzame medzi sebou veľmi pekne. Veľmi pekne sa medzi sebou bavíme, Ľudka si medzi sebou normálne dávame, ako kto má čas. Ľudko je prevažne so mnou – šesť dní v týždni je so mnou, keď Marian príde z Bratislavy, tak si ho vezme. Alebo, keď môže, tak si ho vezme aj na nejakú akciu.

Žiadosť o rozvod teda neprišla preto, že by vás Marian podvádzal?

- Vôbec nie. Na Mariana nemôžem povedať v tomto nič zlé. Vychádzame aj teraz, snaží sa aj on vyjsť v ústrety a dá sa s ním na všetkom dohodnúť. V Egypte sme boli normálne dohodnutí, on zaplatil pre nás hotel, keď tam prišiel za nami, aby sme boli v tom istom hoteli ako on a takto sme tam fungovali celý čas.

Ako ste sa vlastne dostali do Egypta a prečo ste tam po podaní rozvodu boli tak dlho?

- V Egypte sme boli celkovo štyri mesiace. Pôvodne sme išli na mesiac, ale Ľudko nechcel ísť domov, lebo si tam našiel kamarátov. Pre dieťa to je raj, lebo vyjdete z apartmánu, ktorý tam máte prenajatý za facku a naozaj krásny veľký apartmán, máte tam všetko, nič vám nechýba a dieťa je tam maximálne spokojné. Kamaráti chodili po neho, hneď pred tým bol bazén. Mala som pocit, že tam bol strašne šťastný, tak preto sme ostali tak dlho.