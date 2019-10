Neurochirurg Juraj Šteňo po šesťhodinovej operácii: Lukáš bude v ohrození ešte niekoľko dní

Viac ako šesť hodín! Presne toľko strávil mladík Lukáš (15) na operačke Neurochirurgickej kliniky Nemocnice L. Dérera na bratislavských Kramároch.

Po spore dvoch odborných pracovísk, kto chlapca zoperuje, a zásahu ministerky Andrey Kalavskej (42) sa na základe rozhodnutia rodičov tínedžer dostal do rúk neurochirurga profesora Juraja Šťeňa. Ten sa v stredu spolu so svojím tímom snažil odstrániť zvyšky nádoru, ktoré chlapcovi zostali po prvej operácii. Po hodinách na operačnom stole ho previezli sanitkou na pooperačnú starostlivosť do Národného ústavu detských chorôb. Lukášov stav je stabilizovaný, no samotný operatér sa k celému zákroku zatiaľ vyjadrovať nechce.

Operáciu aj rizikový prevoz medzi dvoma neurochirurgickými pracoviskami tínedžer zvládol. „Pred operáciou mal prvý raz po dlhej dobe úsmev na tvári,“ povedal ešte v stredu ráno Lukášov otec. Celý deň spolu s rodinou a príbuznými v nemocnici netrpezlivo čakali, kedy ich milovaný chlapec opustí operačný stôl a prevezú ho na jisku.

Do operatéra Juraja Šteňa, ktorého si vybrali, vkladali maximálnu dôveru. Ten tesne po zákroku pre TV JOJ skonštatoval: „Trvalo to šesť hodín. Priebeh bol uspokojivý,“ povedal. Pred šiestou večer Lukáša prevzali do starostlivosti odborníci z Národného ústavu detských chorôb a previezli ho sanitkou na ich pracovisko.

Tínedžer mal mať v hlave nezhubný nádor, ktorý sa pri prvej operácii nepodarilo vybrať celý. Či sa to podarilo operatérovi Šteňovi, zatiaľ nie je jasné. Vo vyjadreniach pre Nový Čas bol Šteňo aj vo štvrtok veľmi opatrný: „Zdravotný stav dieťaťa je dobrý a stabilizovaný. Vyjadrenie k operácii však môžem dať až vtedy, keď dieťa bude mimo ohrozenia, ktoré po takejto operácii ešte stále môže nasledovať minimálne v najbližších dňoch,“ vysvetlil. NÚDCH, v ktorom sa Lukáš po operácii zotavuje, sa k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu nevyjadril. Podľa zdroja Nového Času by však chlapec mal byť v poriadku a čoskoro by mal byť prevezený na bežné oddelenie.