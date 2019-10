Lukáš († 21) zomrel pri policajnom zásahu, muži zákona sú nevinní: Zdrvené slová babičky Ľubice

Čo spôsobilo jeho úmrtie? Počas policajného zásahu v júli náhle a nečakane vyhasol život Lukáša († 21) z Veľkého Krtíša.

Ten sa mal pohádať so starkou Ľubicou, ktorá na neho zavolala mužov zákona. Mladík počas ich zásahu zomrel. Prípadom sa zaoberal Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Po troch mesiacoch dospel k záveru, že muži zákona nemajú niesť vinu za jeho smrť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Starká Ľubica myslí na svojho jediného vnuka, ktorý tragicky zahynul v júli, každý deň. Jeho smrť nesie ťažko a veľmi ju mrzí, že nemohla byť na jeho pohrebe. „Nevedela som, kde a kedy bude. Lukáša pochoval jeho otec v tajnosti a tichosti. Len pred mesiacom som sa konečne dostala k jeho hrobu,“ prezrádza nešťastná stará mama. Tá vôbec nevie, čo zapríčinilo smrť jej vnuka.

„Výsledky pitvy by mal mať jeho otec. Ja vôbec neviem nič ani k vyšetrovaniu,“ uviedla Ľubica a dodala: „Viem len, že o jediného vnuka som prišla pri policajnom zásahu. Jeden mu bol na krku a druhý mu sedel na nohách. Nebola mu poskytnutá prvá pomoc. On kričal: ,Starká, pomôž mi, nemôžem dýchať.‘ Keby ho otočili vtedy, bol by chlapec prežil. No urobili to neskoro, už bol zaliaty krvou.“

Ministerstvo vnútra je však iného názoru a pochybenie či spôsobenie úmrtia Lukáša policajtmi pri zásahu odmieta. „Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby vec ukončil a trestné stíhanie zastavil, keďže smrť poškodeného nebola spôsobená použitím donucovacích prostriedkov príslušníkmi PZ,“ informovala hovorkyňa ministerstva Petra Friese.

Kričal, že nevie dýchať

Obrovská dráma sa odohrala v júli na sídlisku vo Veľkom Krtíši. Lukáš sa pohádal so svojou starkou, ktorá zalarmovala políciu. Podľa susied Sone a Simony mal byť ich mladý sused pod vplyvom drog. Policajti ho vyviedli na chodbu. „Lukáš stále kričal, aby mu starká pomohla. Potom, keď ho policajti držali, už kričal, že ho to bolí a nevie dýchať. Chcel, aby som mu otvorila dvere, no nemohla som, nedovolili mi to policajti,“ vysvetľuje Lukášova suseda.

Potom nastalo hrobové ticho. Susedky si mysleli, že mužom zákona sa podarilo mladého muža upokojiť. „Jeho starká bola v chodbe, podišla k vnukovi bližšie a povedala: ‚Pre Boha, on už nedýcha! Začína fialovieť!‘“ hovorí Soňa. Privolaní záchranári vykonávali rozšírenú resuscitáciu, následne však lekár s poľutovaním musel konštatovať úmrtie.