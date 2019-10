Slovan prišiel o 2 milióny a chystá tvrdé kroky: Pred ultras napnú sieť!

Na pohárovej scéne zarobili 4,5 milióna eur, takmer polovicu z nich hodili do Dunaja! To si môže u nás dovoliť len futbalový Slovan Bratislava.

Klub s najvyšším ročným rozpočtom šplhajúcim sa k 10 miliónom pripravujú o vyššie zisky nepolepšiteľní fanúšikovia. Tí zabránili prísunu vyše 2 miliónov eur do pokladnice belasých.

Za xenofóbne, diskriminačné a antisemitské pokriky jednotlivcov trpí väčšina. Tá okrem Besiktasu neuvidí naživo v Európskej lige ani Wolverhampton. UEFA nariadila Slovanu odohrať bez divákov aj druhý domáci zápas a zaplatiť súhrnnú pokutu takmer 100-tisíc eur.

Za neprístojnosti v súboji s Trnavou zacvakal Slovan 10-tisíc eur a duel proti Nitre sledovali iba deti. Do kúta zahnaný slovenský majster avizuje rázne opatrenia. „Podobné správanie nebudeme tolerovať a tresty budú prísne. Nie sme zástancami kolektívnej viny, ale pôjdeme tvrdo po jednotlivcoch, ktorí sa nevedia správať. Chceme vytvoriť kultúrne a komfortné prostredie, ktoré už naši priaznivci zažili v predchádzajúcich domácich dueloch. C-sektor prejde stavebnými úpravami. Je to opatrenie na zamedzenie hádzania predmetov či vniknutie na plochu,“ povedal Novému Času viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.

Pôjde o natiahnutie siete za bránkou, ako je to v hokeji. Klub by mal zvýšiť počet usporiadateľov i tlak na nich pri kontrolách. „Diskutujeme s ultras i fanklubom. Obe zoskupenia prejavili ľútosť nad tým, čo sa stalo. Veľmi ma teší, že prejavili záujem, aby sa to už neopakovalo. Sme v tom všetci spolu a musíme spolu držať ako rodina v dobrom i zlom. Spolu vyhrávame, spolu prehrávame, spolu sme potrestaní,“ tvrdí Kmotrík.

Viceprezident Slovana privítal, že 10-tisícovú pokutu za bordel s Trnavou zobrali fanúšikovia na seba a chceli by sa čiastočne podieľať na jej uhradení. „Vykryť straty by nám pomohli pozitívne výsledky v pohári, predaj hráčov, suvenírov, ako aj zomknutie sa všetkých slovanistov. Ak dokážu fanúšikovia v nasledujúcich 4 ligových zápasoch v čo najväčšej miere zaplniť štadión, tak dodajú hráčom dôležitú podporu a sčasti pomôžu vykryť aj straty.“

DOTERAJŠIE ZISKY

4,5 milióna eur

Predkolo LM 280 000 €

Druhé predkolo EL 260 000 €

Tretie predkolo EL 280 000 €

Postup do skupiny EL 2,92 mil. €

Výhra nad Besiktasom 570 000 €

Remíza s Bragou 190 000 €

DOTERAJŠIE STRATY

2,2 milióna eur

Slovan – Besiktas (bez divákov)

Slovan – Nitra (bez divákov)

Slovan – Wolverhampton (bez divákov)

- v EL prišiel Slovan iba na vstupnom o zhruba 1,2 milióna eur

- ďalšie straty vznikli ušlým ziskom za bufety, tržby za predaj suvenírov či zaplatením pokút