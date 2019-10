Nechali ho v tom samého: Ústavní činitelia nepodporili Zemanovo zrušenie uznania Kosova

Ústavní činitelia na štvrtkovej schôdzke nepodporili návrh prezidenta Miloša Zemana, aby Česko zrušilo medzinárodné uznanie Kosova.

Minister zahraničia Tomáš Petříček (ČSSD) po stretnutí uviedol, že sa ústavní činitelia zhodli, že táto otázka teraz nie je na stole. Okolnosti uznania Kosova v roku 2008, kedy sa vláda k tomuto kroku rozhodla napriek nesúhlasu Snemovne, však ústavní činitelia označili za problematické.

Zeman hovoril o tom, že sa pokúsi presadiť zrušenie uznania nezávislosti Kosova, pri svojej septembrovej návšteve Srbska. "Zhodli sme sa, že otázka oduznánia nie je na mieste," povedal vo štvrtok Petříček novinárom. "Situácia sa nijako nezmenila, aby Česká republika menila svoj postoj, ktorý posledných desať rokov zastávala," dodal. Podľa Petříčka sa ústavní činitelia zaoberali okolnosťami toho, ako sa uznanie Kosova odohralo. Pripomenul, že vláda v roku 2008 tento krok urobila napriek odmietavému uzneseniu Snemovne.

Podľa spoločného uznesenia ústavných činiteľov na problematickú situáciu okolo Kosova ukazuje aj to, že diplomatické zastúpenie nie je na najvyššej úrovni, zastupiteľské úrady vedú chargé d'affaires. Ústavní činitelia v spoločnom vyhlásení tiež ocenili priateľské vzťahy medzi Českom a Srbskom.

Petříček už skôr uviedol, že dôvod na zrušenie uznania Kosova nevidí. Podľa neho by Česko k takémuto kroku mohlo pristúpiť len v prípade, že by Kosovo prestalo plniť niektoré kritériá štátnosti, na základe ktorých bolo v roku 2008 uznané. Pre zachovanie súčasného stavu podľa neho hovorí aj to, že česká politika by mala byť kontinuálna a čitateľná. Ministerstvo zahraničia tiež skôr upozornilo, že Česko má s Kosovom uzavretých niekoľko zmlúv vrátane dohody o návrate nelegálnych prisťahovalcov. Ak by Česko prestalo Kosovo uznávať, mohlo by to spôsobiť problémy pri napĺňaní týchto zmlúv.

Kosovo, ktoré po rozpade Juhoslávie vyhlásilo vo februári 2008 nezávislosť na Srbsku, postupne uznalo 116 krajín. Srbsko presviedča krajiny uznávajúce kosovskú nezávislosť, aby od svojho postoja ustúpili. Doteraz sa mu to podľa niektorých zdrojov podarilo u 15 krajín, hlavne z Afriky a Latinskej Ameriky.