Posledné zbohom velikánovi prídu dať celebrity aj politici: Ktorí Slováci prijali pozvánku na Gottov pohreb?

Deň plný silných emócií a spomienok. V tomto duchu bude prebiehať dnešná rozlúčka s kráľom česko-slovenskej popovej hudby maestrom Karlom Gottom († 80).

V pražskom Paláci Žofín na Slovanskom ostrove mu môžu dať posledné zbohom všetci, ktorí milovali nielen jeho hudbu, ale aj jeho osobnosť. Verejnosť sa však musí pripraviť na obrovské niekoľkokilometrové rady a veľa obmedzení. Sobotňajšia rozlúčka so spevákom je však už len na pozvánky a práve zoznamy, ktoré zostavovala vdova Ivana (43) vyvolali rozporuplné nálady.

Gott prehral boj s akútnou leukémiou 1. októbra pred polnocu. V momente, keď sa na druhý deň ráno dostala na verejnosť táto šokujúca a nesmierne smutná správa, plakali nielen Česi, ale aj Slováci. Gott bol vždy stelesnením unikátneho umelca s nezabudnuteľným hlasom a skutočného človeka, ktorý „smrdel“ človečinou. Nepovyšoval sa, netváril sa ako celebrita, hoci bol jeden z mála, ktorý bol a bude skutočnou hviezdou. Gottovi sú venované dva dni, keď sa s ním bude lúčiť nielen verejnosť, ale aj priatelia a milovaná rodina.

Nekonečné rady

Fanúšikovia môžu dať posledné zbohom božskému Kájovi už dnes od 8.00 hod. v Paláci Žofín na Slovanskom ostrove v stovežatej Prahe. Veľkolepá nehnuteľnosť sa zahalí do smútku a sĺz za legendou. Predpokladá sa nápor až 300-tisíc ľudí, preto nebude ničím výnimočným dlhé čakanie. Hovorí sa o tom, že sa dnu dostane približne 1/6 ľudí. Prísť k pozostatkom milovaného speváka tak vôbec nebude jednoduché.

Vo štvrtok už boli vypredané spoje z Ostravy či Viedne do Prahy. A stovežaté mesto bude takpovediac ochromené touto udalosťou. Verejnosť na Gotta jednoducho nechce a nemôže zabudnúť. Do paláca môžu ľudia priniesť iba kvety, pálenie sviečok je zakázané. Dokonca nebudú vykonávané ani osobné prehliadky návštevníkov, pretože by sa rapídne zdržal chod celej smútočnej udalosti.

Podnikaví majitelia hotelov využili situáciu a v týchto dňoch dokonca zdvihli ceny ubytovania. Mesto sa pripravuje na skutočne náročné dva dni, pretože musí zabezpečiť odklonenie dopravy a dohliadnuť na to, aby všetko išlo hladko. V okolí Slovanského ostrova sa nebude dať vôbec parkovať. Okrem rozlúčky s maestrom sa totiž v meste koná Signal festival so svetelnými projekciami, zápas futbalovej reprezentácie či demonštrácia za vyhlásenie klimatickej a ekologickej krízy.

Rozporuplné pozvánky

Rozlúčku, ako aj sobotnú sv. omšu za maestra má pod palcom výlučne rodina na čele s manželkou Ivanou. Práve omša v Katedrále sv. Víta je len pre pozvaných hostí, ktorí dostali od rodiny pozvánku. Podľa informácií Nového Času tam nebude chýbať speváčka Dara Rolins, ktorá brala Gotta za svojho druhého otca.

Medzi smútiacimi bude aj Igor Timko zo skupiny No Name s ostatnými členmi kapely či Meky Žbirka s manželkou Katkou. Ako sa Novému Času podarilo zistiť, herec Milan Lasica spoločne s manželkou Magdou Vášáryovou síce pozvanie na smútočný ceremoniál dostali, no do Prahy nevycestujú. „Bohužiaľ, máme iné povinnosti. Pani Gottovej sme ako rodina poslali kondolenciu, lebo môj muž s ním spolupracoval. Najmä v časoch, keď nemohol pracovať, tak Karel mu ponúkol, respektíve vydával Milanove texty za svoje a potom mu dával peniaze, aby môj muž mohol vôbec prežiť a bolo tam teda také priateľstvo,“ povedala Novému Času manželka Magda.

Isté však je, že medzi hosťami budú priatelia Gotta nielen zo šoubiznisu, ale aj z vysokej politiky. Ako avizovali naši najvyšší ústavní činitelia Peter Pellegrini a Andrej Danko, na rozlúčke s velikánom našej doby sa zúčastnia osobne. Prezidentka Zuzana Čaputová, naopak, už vopred avizovala, že do Prahy pre nabitý pracovný program nedorazí.

Svoju účasť potvrdili

Peter Pellegrini (44)

Andrej Danko (45)

Dara Rolins (46)

Meky Žbirka (66)

Igor Timko (41)

Svoju účasť odmietli

Zuzana Čaputová (46)

Milan Lasica (79) s Magdou Vašáryovou (71)