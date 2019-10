Igor Kmeťo si zamiloval Španielsko: Zvažuje krok, o ktorom sníva mnoho Slovákov

Španielsko mu učarovalo! Spevák Igor Kmeťo starší (61) je v krajine ohnivého flamenga a toreadorov už ako doma.

Aj v týchto dňoch sa nachádza na španielskom ostrove Malorka spolu s manželkou Vierkou (49). Líder kapely Kmeťoband si túto dovolenkovú destináciu zamiloval natoľko, že premýšľa nad kúpou apartmánu.

Kmeťo dovolenkuje s manželkou v hlavnom meste Malorky a stihli už aj výlet do starého mestečka, kde si vychutnali ohnivý tanec flamengo. „Sme tu tri páry, je tu fantastické počasie, 27 stupňov. Vyhovuje mi, že sú to len dve hodiny letu,“ pochvaľuje si spevák, ktorý je na tomto španielskom ostrove prvýkrát, no mesto Malaga navštívil už tri razy a do Španielska chodí pravidelne ako na hodiny klavíra.

„Rozmýšľal som, že by som kúpil v Španielsku apartmán. V Malage máme kamošku, ktorá tu žije už desať rokov a dávala nám všelijaké ponuky. Sú tu polovičné ceny ako v Bratislave. Byt s rozlohou 70 štvorcových metrov tu stojí nejakých 80 000 eur, navyše s výhľadom na more. U nás pýtajú 140 000 eur za papierové domy, všetko sadrokartón. Tie staré byty sú stokrát lepšie ako novostavby,“ vyjadril sa spevák s tým, že zatiaľ len o kúpe bytu v Španielsku nahlas rozmýšľa, no ešte sa nerozhodol.