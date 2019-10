Maratónska hranica snov padne vo Viedni! Takto rýchlo bude bežať Kipchoge

Rakúska metropola bude v sobotu najsledovanejším mestom na svete, čo sa týka športu. Vo Viedni má padnúť bájna hranica v maratónskom behu: 42 195 m pod dve hodiny.

„Hranica snov padne,“ vyhlásil slovenský maratónsky šampión Tibor Sahajda (28) s tým, že proti by mohlo byť len veľmi nepriaznivé počasie.

Inak je všetko pripravené, vedecky prepočítané, dokonale natrénované, aby kenský svetový rekordér Eliud Kipchoge (34) túto hranicu prekonal. Organizátori už váhajú len s presným časom štartu, ktorý určia v piatok podľa aktuálnej predpovede počasia.

Odborníci sa zhodli na tom, že ak by to mal niekto dokázať, tak je to Eliud. Drží oficiálny svetový rekord 2:01:39 hod. z Berlína 2018 a pri prvom pokuse o maratón pod dve hodiny mu chýbalo 25 sekúnd...

„Určite to bude sledovať, ale podľa mňa je všetko pripravené, aby to padlo. Už aj tým, aké sa čaká počasie, koľko bude mať pomocníkov (bude ich 41 - pozn. aut.),“ zamyslel sa Tibor Sahajda, ktorý dodal, že prepočty časov, ktoré musí Keňan na 9,6 km okruhu v centre Viedne dať, aby to vyšlo, sú úžasné. „To tempo by som vydržal maximálne desať kilometrov,“ dodal ešte. Zostava 41 pacemakerov, ako sa vodičom hovorí, je vskutku hviezdna. Tvorí ju trio nórskych bratov Ingebrigtsenovcov, dvojnásobný majster sveta Bernard Lagat, další Američania Matt Centrowitz, Lopez Lomong a Hillary Bor, Keňania Augustin Choge a Micah Kogo, Turek Kaan Kigen Özbilen či čerstvý strieborný maratónec z MS v Dauhe Etiópčan Selemon Barega.

Takto rýchlo bude bežať:

- každých 100 m za 17 sekúnd

- každý kilometer za 2:50 min.

- požadovaný priemer 21,17 km/h