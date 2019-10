Šatan sa teší z Ramseyho: Jeho práca prináša ovocie, cieľ sú ZOH v Číne

Slovenská hokejová reprezentácia vstúpi do novej sezóny opäť s kanadským trénerom Craigom Ramsaym a generálnym manažérom Miroslavom Šatanom.

Držiteľ štyroch medailí zo svetových šampionátov je rád, že na lavičke národného tímu udržal skúseného zámorského odborníka. Pod Ramsayho vedením ukázal slovenský výber v ostatných dvoch sezónach herný progres, no chýbal mu prenikavý výsledok.

"Som rád, že nám Craig chcel pomôcť. Vyjednávanie o predĺžení spolupráce prakticky neprebiehalo, podpísal hneď prvý návrh. Som šťastný, že sa vrátil a chce, aby sme pokračovali v nastavenom systéme," povedal Šatan, ktorý poveril 68-ročného Kanaďana dvoma úlohami - postúpiť do vyraďovacej fázy budúcoročných MS vo Švajčiarsku a kvalifikovať sa na ZOH 2022 v Číne. "Na predchádzajúcich veľkých turnajoch nám chýbal od postupu bod alebo gól. Verím, že tentoraz sa dostaneme ďalej, to je náš cieľ."

Ramsay sa počas dvoch rokov na slovenskej lavičke nebál experimentovať. Do kádra vytiahol viacero mladých hráčov alebo hokejistov, ktorí v minulosti nedostávali šancu v reprezentácii. "Dali sme šancu určitým hráčom a chytili sa jej. Martin Fehérváry je na hranici NHL a darí sa aj ďalším. Napríklad Filip Krivošík sa presadzuje vo Fínsku. Niektorí hráči sú stále na hrane toho, aby sa stali platnými mužmi v rámci svojich tímov alebo líg. Ukazuje sa, že naša práca prináša ovocie a ťažia z toho mladší hokejisti. Budeme v tomto trende pokračovať," vysvetľoval rodák z Topoľčian.

Už o necelý mesiac čaká seniorskú reprezentáciu prvá turnajová previerka sezóny. Od 7. do 10. novembra sa predstaví na Nemeckom pohári v Krefelde, kde si zmeria sily s domácim tímom, Švajčiarskom a Ruskom. Hlavný tréner spolu s generálnym manažérom budú preto v nasledujúcich dvoch týždňoch finalizovať nomináciu na spomenuté podujatie. "Nenastala trénerská zmena a keďže sme mali posledné dva roky mužstvo pod palcom, tak to bude jednoduchšie ako v minulosti. Videl som nejaké zápasy, sledujeme hráčov a o dva týždne zverejníme nomináciu," pokračoval Šatan.

Do začiatku Nemeckého pohára musí byť známy aj realizačný tím, s ktorým bude Ramsay pracovať. Pozície jeho asistentov sú zatiaľ neobsadené. "Pri výbere budeme vychádzať predovšetkým z tých ľudí, ktorí sa po boku trénera objavili v ostatných dvoch sezónach. To budú prvé mená, o ktorých sa budeme baviť. Craig má niektorých ľudí otestovaných a bude ich preferovať. Dostanú príležitosť a môžu sa ďalej posúvať."

Šatan je od aktuálnej sezóny 2019/20 aj členom Ligovej rady, ktorá po novom riadi slovenskú najvyššiu súťaž. Niekdajší útočník preto nechýba na dueloch Tipsport ligy a zatiaľ je spokojný s ich kvalitou aj návštevnosťou. "Nevidel som presné štatistiky, ale pocitovo sa mi zdá byť návštevnosť na štadiónoch vyššia. Do ligy pribudli dva tímy, Michalovce a Slovan Bratislava, ktoré zdvíhajú záujem fanúšikov aj hokejovú úroveň. Sú v hornej polovici tabuľky, preto verím, že športová kvalita sa zdvihla. Zatiaľ neevidujem žiadne negatíva, skôr pozitíva a mierne zlepšenie," zhodnotil víťaz Stanleyho pohára s Pittsburghom Penguins v roku 2009.

Nový ročník Tipsport ligy priniesol viaceré zmeny, jednou z nich je aj pravidlo o nasadzovaní hráčov do 20 rokov. Ak chce tím zaplniť súpisku dvadsiatimi korčuliarmi a dvoma brankármi, dvaja z nich musia byť mladší ako 20 rokov. Ako sa táto novinka využíva v praxi? "Spokojnosť vládne s tým, že sa proces s mladými hráčmi vôbec rozbehol. Niektoré kluby to robia naplno, niektoré skúšajú mladíkov zapojiť a niektoré sa tomu vyhýbajú. Musím pochváliť mužstvo Detvy, v ktorom dostávajú mladí hráči najviac priestoru. Niektoré tímy ešte nenašli know-how, ako hráčov zapracovať do kádra, ale niekde jednoducho chýba ochota. Kluby musia pochopiť, že to nie je len služba pre dvadsiatku, ale majú šancu si pripravovať hráčov do ďalších sezón," upozornil Šatan.

Čerstvý člen Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) sa minulý týždeň objavil v Prahe na zápase NHL medzi Chicagom Blackhawks a Philadelphiou Flyers a neobišli ho informácie o tom, že tímy profiligy by mohli zavítať aj na Slovensko. Otázne je, či to bude v rámci prípravného alebo súťažného stretnutia. "So zástupcom komisára súťaže Billom Dalym sme sa rozprávali, sedel som s ním v lóži počas zápasu. Je predčasné, aby sme sa o tejto téme dnes rozprávali, ale NHL by sme na Slovensku radi privítali. Určite nám nikto nedovolí vyberať si tímy, ale ak by to bolo na mne, chcel by som, aby prišiel nejaký klub, v ktorom som hral," dodal prezident SZĽH.