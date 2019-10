Tiež ste niekedy úplne mimo? TOP 11 príbehov Sloveniek, ktoré vám zlepšia deň

Robíte päť vecí naraz a potom sa to stane. Spravíte chybu, na ktorej sa dobre bavíte vy aj vaše okolie.

Prešľapy z nepozornosti alebo z únavy. Určite sa vám to stalo tiež - odhodili ste do koša niečo, čo tam nepatrilo, alebo ste si urobili čaj bez čaju. Prečítajte si príbehy Sloveniek, ktoré si na Facebooku zaspomínali na vtipné momenty.

"Chcela som si v práci urobiť kávu 3v1. Otvorila som vrecko, kávu vysypala do koša a vrecko dala do hrnčeka."

"Ja bežne hľadám mobil, keď s ním telefonujem... Ale inak sme v pohode."

"Dva dni som nemohla nájsť mobil, keďže som ho mala na tichý režim a kolegyňa mi hovorí - nedala si ho do chladničky? Lebo ja áno a idem potom po mlieko, pozerám a tam mobil."

"Nielen mne občas prepne. Pred kolegami v kaviarni som napríklad vysypala cukor do popolníka a nie do kávy."

"Môj drahý mi raz napísal: Tak som si išiel robiť pukance, vybalím ich, zapnem mikrovlnku a idem kukať telku, že kým sa to spraví. Po chvíli tak rozmýšľam, prečo tie pukance nepukajú? A ja blbec som ich nedal dnu, ale položil na vrch mikrovlnky."

Zoznámila nás jeho bývalá: Prečítajte si TOP 13 príbehov Sloveniek o tom, ako spoznali svoju lásku

"Išla som si zaliať kávu a pozerám, že mi vo varnej kanvici párky plávajú. To ráno som varila aj párky a hodila som ich do kanvice namiesto hrnca."

"Varila som cestoviny psovi, polovicu odoberiem a zamiešam s tuniakom, druhú polovicu so psou konzervou. Večer prídem z práce, ohrejem cestoviny a že akosi divne chutia. No nedala som ráno o 5 psovi tie moje tuniakove? A večer som jedla ja jeho so psou konzervou. No na parádu."

"Irónia dnešnej uponáhľanej doby. Ja som si tiež robila kávu, mlieko dala do skrinky a kávu do chladničky. Našla som to až druhý deň... skysnuté."

"Kým nepíšete na diaľkovom ovládači sms, tak ste na tom ešte dobre. Ja to dokážem a ešte sa divím, prečo neodpisujú."

"Môj chlap triedil špinavú bielizeň. Tričká hodil do koša, ponožky do záchoda, zavrel poklop a odišiel."

"Raz som zaspala do práce. V tom strese rýchlo deodorant, učesať a zalakovať. Cestou do práce som prišla na to, že som si dala lak na vlasy pod pazuchy, keď sa mi začalo všetko lepiť a vlasy som mala biele."