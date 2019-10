Severná Kórea hrozí obnovením testov jadrových rakiet: Naša trpezlivosť má svoje limity

Severná Kórea označila odsúdenie jej testov zbraní za "vážnu provokáciu" a pohrozila obnovením testov jadrových rakiet a rakiet dlhého doletu.

Štvrtkové varovanie zo strany severokórejského ministerstva zahraničných vecí nasledovalo po víkendovom neúspechu jadrových rokovaní medzi zástupcami Pchjongjangu a Washingtonu vo Švédsku, vôbec prvých za viac ako sedem mesiacov.



Vyhlásenie ministerstva sa vymedzilo proti utorkovému odsúdeniu nedávnych severokórejských testov balistických rakiet a iných zbraní, vrátane jej prvého testu odpálenia rakety pod vodou za posledné tri roky, zo strany európskych členov Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN). Podľa Severnej Kórey sú testy obranného charakteru a obvinila Spojené štáty, že stoja za európskou kritikou.



Vo vyhlásení sa uvádza, že "naša trpezlivosť má svoje limity" a odsúdenie núti Severnú Kóreu zvážiť, či bude aj naďalej pokračovať v krokoch odzbrojenia, ktoré uskutočňuje pre budovanie dôvery so Spojenými štátmi. Pchjongjang tiež poukázal na to, že BR OSN neodsúdila test medzikontinentálnej rakety Spojených štátov z 2. októbra, ktorý považuje za zjavné vyvíjanie nátlaku na Severnú Kóreu.



Niektorí pozorovatelia tvrdia, že hrozby Severnej Kórey môžu byť taktikou zatlačiť na Washington, aby urobil ústupky, pretože obnovenie testov jadrových rakiet a rakiet dlhého doletu by pravdepodobne zmarilo rokovania, prehĺbilo medzinárodnú izoláciu Pchjongjangu a ešte viac oslabilo vyhliadky na zotavenie sa kolabujúcej severokórejskej ekonomiky.



Pchjongjang minulý rok pozastavil testy jadrových rakiet a rakiet dlhého doletu a čiastočne demontoval svoje stredisko na testovanie rakiet dlhého doletu.