Stále bojuje o účasť na Turnaji majstrov v Šanghaji. Práve tam bojuje teraz o body na turnaji ATP. Nemecký tenista Alexander Zverev (22) vydrel v 2. kole postup cez Francúza Chardyho a predviedol aj dva kuriózne momenty.

Najskôr v prvom sete po podaní trafil loptičkou do tváre kameramana a druhú perličku si ušetril na záver zápasu, keď v tajbrejku mu vyletela z ruky raketa a zamierila opäť do hľadiska. Aj tento raz sa to skončilo bez ujmy na zdraví.