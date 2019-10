Karel Gott odmietol CD idolu českých dievčat: Čo urobil potom, vás úplne dostane

Maestra Karla Gotta oplakáva množstvo známych českých tvárí, obzvlášť tie, ktoré so spevákom spájalo dlhoročné priateľstvo.

Iné sa v jeho živote len mihli, no čaro Gottovej osobnosti spôsobilo, že sa im spomienka na slávika navždy vryla do srdca. To platí aj v prípade speváka Adama Mišíka (22), ktorý je od maestra o celé generácie mladší. Idol českých dievčat sa o svoju skúsenosť s Gottom podelil na sociálnej sieti.

,,Písal sa rok 2014 a my sme s maestrom dofotili titulnú stranu pre časopis Reflex s témou ,,Koho si vážia mladí Češi". Po fotení som za Karlom prišiel a chcel som mu na pamiatku dať svoje CD, on odmietol s tým, že si ho veľmi rád kúpi sám a podporí mladého umelca, usmial sa,“ spomína na zážitok spred 5 rokov Mišík.

,,O niekoľko týždňov neskôr som šiel do obchodu s CD na Václaváku (Václavské námestie v Prahe, pozn. red.) a ako som sa tak prechádzal medzi regálmi, zaklope na mňa pán predavač a hovorí: ,,Bol tu nedávno pán Gott a prišiel si kúpiť váš album.“ Trochu som stuhol v kolenách a oblial ma obrovský pocit radosti, že bol naozaj taký frajer a venoval toľko času nejakému mladému faganovi,“ nechápe doteraz mladý spevák. ,,Nikdy na tento deň s vami nezabudnem. Mám slzy v očiach. Odpočívajte v pokoji, maestro,“ odkázal Mišík do neba.