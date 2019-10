Posledná rozlúčka s Karlom Gottom († 80): Srdcervúci pohľad! V paláci vystavili rakvu, zasahovať musela aj polícia

Na piatkovú verejnú rozlúčku so spevákom Karlom Gottom sa len z celej Českej republiky chystajú desaťtisíce ľudí.

Verejná rozlúčka so spevákom sa bude konať v piatok od 08.00 h do 22.00 h v paláci Žofín na Slovanskom ostrove v Prahe. Predpokladá sa obrovská účasť ľudí, preto premiér Babiš v utorok upozornil, že "na všetkých záujemcov sa vzhľadom na kapacitu možno nedostane".

Organizácia posledných rozlúčok (druhá sa uskutoční v sobotu) bola veľmi náročná a pod palcom ju mala jeho manželka Ivana. „Posledné rozlúčenie s Karlom Gottom pripravuje pani Ivana v spolupráci s pražským Arcibiskupstvom, Úradom vlády Českej republiky a Kanceláriou prezidenta republiky,“ píše sa na webe speváka.