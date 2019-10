Posledná rozlúčka s Karlom Gottom († 80): Legendu si prídu do Prahy uctiť desaťtisíce ľudí

Na piatkovú verejnú rozlúčku so spevákom Karlom Gottom sa len z celej Českej republiky chystajú desaťtisíce ľudí.

Verejná rozlúčka so spevákom sa bude konať v piatok od 08.00 h do 22.00 h v paláci Žofín na Slovanskom ostrove v Prahe. Predpokladá sa obrovská účasť ľudí, preto premiér Babiš v utorok upozornil, že "na všetkých záujemcov sa vzhľadom na kapacitu možno nedostane".

"Vo veľkej sále bude vystavená rakva so štátnymi poctami, ľudia sa budú môcť zapísať do kondolenčnej knihy a k rakve položiť kvetinové dary," oznámil premiér a dodal, že vláda aj organizátori rozlúčky sa budú snažiť situáciu zvládnuť. Palác Žofín avizoval, že v prípade veľkého záujmu je pripravený posunúť záver rozlúčky aj po 22.00 h, hoci ani to nemusí stačiť. Podľa Babiša môže na Žofín prísť až 300.000 ľudí.

Organizácia posledných rozlúčok (druhá sa uskutoční v sobotu) bola veľmi náročná a pod palcom ju mala jeho manželka Ivana. „Posledné rozlúčenie s Karlom Gottom pripravuje pani Ivana v spolupráci s pražským Arcibiskupstvom, Úradom vlády Českej republiky a Kanceláriou prezidenta republiky,“ píše sa na webe speváka.

Najťažšie chvíle však bude zaisto prežívať najbližšia rodina, ktorá Karla bezhranične milovala. Poslednej rozlúčky s maestrom a následnej zádušnej omše sa okrem Ivany zúčastnia aj jeho staršie dcéry Dominika a Lucia. Práve Dominike, ktorá žije vo Fínsku, musela Ivana Gottová kúpiť letenku a zabezpečiť aj ubytovanie, nakoľko je jej finančná situácia nelichotivá a bez finančnej injekcie by sa pohrebu zrejme ani nezúčastnila.

S istotou však možno povedať, že Karlove najmladšie dcérky Charlottka a Nellinka sa na základe rozhodnutia Gottovej neukážu, pretože ich chce Ivana chrániť pred tlakom verejnosti. Svojho milovaného otca tak odprevadia do neba v súkromí, po všetkých oficialitách.