Spevák Dalibor Janda neprijal Gottovu ponuku na tykanie: Kedy bolo medzi nami napätie

S jeho piesňami vyrastali celé generácie a správa o jeho smrti zasiahla obrovské množstvo ľudí. Legendárny Karel Gott, ktorý prehral svoj boj so zákernou chorobou, zomrel nečakane a ostalo po ňom obrovské prázdno nielen v srdciach jeho najbližšej rodiny, no aj fanúšikov a mnohých kolegov z brandže. Jedným z nich je aj spevák Dalibor Janda, ktorý si na milovaného slávika spomína ako na pracovitého a ctižiadostivého speváka. Prezradil však aj to, prečo mu nemohol tykať a prečo bol pre neho Karel Gott buldog v zamate!