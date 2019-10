Slová kamaráta Slováčka vysvetľujú, prečo bol Gott taký zbožňovaný: Toto Karel zásadne nikdy nerobil!

Boli dlhoročnými priateľmi, ktorí spolu prežili rôzne životné eskapády. Felix Slováček (76) sa s legendárnym Karlom Gottom († 80) poznal takmer celý život a okrem dlhoročnej spolupráce ich spájalo aj veľmi blízke priateľstvo. O to viac známeho hudobníka zasiahla správa o úmrtí legendárneho speváka. Pre Nový Čas si Felix Slováček zaspomínal nielen na to, aký bol maestro Karel Gott človek, no prezradil nám aj to, za čo mu vďačí!