Strelec z Halle si svoje vyčíňanie nakrúcal na kameru: 36 minút vraždenia na videu!

Konanie útočníka, ktorý v stredu v Halle pred synagógou a v blízkosti predajne s kebabom zastrelil dvoch ľudí, bolo motivované jeho krajne pravicovými a antisemitskými názormi. Vyhlásil to nemecký minister vnútra Horst Seehofer, ktorého citovala agentúra AFP.

Seehofer zdôraznil, že na základe informácií prokuratúry, ktorá prípad vyšetruje, existuje dostatočné množstvo indícií, že páchateľ konal na základe svojich krajne pravicových extrémistických názorov. "Podľa aktuálneho stavu poznatkov musíme vychádzať z toho, že ide prinajmenšom o antisemitský útok," povedal Seehofer.

Ministerstvo vnútra potvrdilo smrť dvoch ľudí a dodalo, že zranenia utrpelo niekoľko ďalších osôb.

Ako napísala agentúra DPA, Stephan B. na internetovej platforme Twitch zverejnil takmer 36-minútové video, v ktorom sa k útoku priznal. Vo videu je vidieť, ako v centre Halle prebieha streľba. Video zachytáva aj to, ako streľba zasiahne muža pri stánku s kebabom, ktorý zraneniam podľahol. Následne páchateľ strieľa na policajnú hliadku, ktorej členovia sa mu postavili do cesty, a obracia sa na kameru s tým, že ho postrelili do krku. Zábery pochádzajú z kamery pripevnenej na prilbe útočníka.

Americký inštitút SITE, monitorujúci činnosť teroristických organizácií vo svete, uviedol, že útočník svoj čin natáčal na kameru zrejme podľa vzoru austrálskeho pravicového extrémistu Brentona Tarranta. Ten v marci pri útoku na dve mešity na Novom Zélande zastrelil 51 ľudí a svoje konanie streamoval naživo na Facebooku.

Video zobrazuje aj páchateľa odetého v bojovom oblečení s bielou šatkou na krku, ktorý sedí v aute a z jeho úst zaznievajú v angličtine antisemitské výroky. Na videu sú ďalej aj zábery zo židovského cintorína, v ktorého blízkosti prišla o život druhá z obetí. Stephan B. sám seba vo vidu opakovane označuje za "lúzra".

Dve osoby, ktoré priviezli so strelnými zraneniami do univerzitnej nemocnice v Halle, nie sú v ohrození života, ako oznámil hovorca nemocnice Jens Müller. Muž aj žena, ktorých identitu ani národnosť nemocnica nezverejnila, podstúpili úspešnú operáciu. Hospitalizovaný muž je zrejme samotný útočník, ako informoval denník Die Leipziger Volkszeitung.