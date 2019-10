Frederika Kotlebová je po dlhej dovolenke opäť na Slovensku: Kde sa ukryla pred rozvodom?

Po dlhej dovolenke v moslimskej krajine je opäť doma! Frederika Kotlebová (24), ktorá strávila v Egypte 4 mesiace, sa pred pár týždňami vrátila na Slovensko.

Nový Čas zastihol manželku Mariana Kotlebu (42) s totálne zmeneným imidžom najprv u jej rodičov na kopaniciach v Krupine, odkiaľ sa presunula do bytu v Banskej Bystrici, kde našla spolu so synom útočisko po návrate z cudziny. Ako sa zdá, spoločnej domácnosti so šéfom ľudovcov je definitívny koniec. Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Dobre skrývané tajomstvo o kríze v manželstve Kotlebovcov odhalil Nový Čas začiatkom septembra. Ako sa nám podarilo zistiť, návrh na rozvod podala ešte v apríli tohto roka manželka Mariana Kotlebu Frederika. Zaujímavé je, že namiesto čakania na vytýčenie termínu pojednávania sa rozhodla na niekoľko mesiacov uchýliť do zahraničia.

Zastihnúť sa ju vraj snažili aj sociálni pracovníci, veľa šťastia však nemali. „Ona nereaguje na telefonáty úradu ani na písomné výzvy. Kotleba povedal úradu, že jeho žena je na dovolenke v Egypte aj so synom,“ povedal zdroj blízky rodine. Hoci sa špekulovalo, či nechce žena šéfa ľudovcov zostať definitívne v cudzine, v polovici septembra sa predsa len vrátila na Slovensko.

Najprv samota, potom nákupy

Nový Čas pristihol Frederiku najprv u rodičov na kopaniciach v Krupine, kde si vyzdvihla svojho syna Ľudka. Odtiaľ sa presunula autom, ktoré je paradoxne oblepené logom ľudovcov, do Banskej Bystrice, kde sme ju zachytili v centre mesta na nákupoch. „Malý ide do škôlky, idem kúpiť pár vecí,“ povedala trochu zaskočená Frederika, ktorá za poslednú dobu radikálne zmenila imidž. S novým životom prišla aj zmena farby vlasov, z nežnej blondínky je dnes bruneta, ktorú by ste len ťažko spoznali.

O Egypte rozhodol syn

Kotlebová odletela so synom do Egypta ešte v máji. Pôvodne taký dlhý výlet vôbec neplánovala, konečné slovo mal vraj syn Ľudko. „Pôvodne sme išli na mesiac, ale Ľudko nechcel ísť domov, lebo si tam našiel kamarátov,“ snažila sa vysvetliť pre Nový Čas dôvod svojho niekoľkomesačného odchodu zo Slovenska.

Počas tohto pobytu ich navštívil aj Marian Kotleba. Spoločne si urobili aj niekoľko rodinných fotiek, ktorými sa pochválili na sociálnej sieti. Snažili sa tým navodiť dojem bezproblémového manželstva, hoci na súde boli už niekoľko mesiacov rozvodové papiere. Podľa rodinnej známej je za krízou nezáujem zo strany Mariana Kotlebu o rodinu, hoci sa snažil v uplynulých mesiacoch hasiť, čo sa dalo.

„Asi si uvedomil, koľko politických bodov by stratil, keby sa ako veľký kresťan rozviedol. Dovtedy sa im nevenoval, lebo vraj nemal čas, a teraz zrazu Ľudkovi zariadil aj detskú izbu, hoci vie, že sa tam s malým Feďa už nikdy nevráti,“ povedal zdroj.

Staronové útočisko

Ani jeden z manželov sa k detailom rozvodu zatiaľ nevyjadril, sny o spoločnej budúcnosti sú definitívne preč. Svedčí o tom aj fakt, že Frederika už so šéfom ĽSNS nežije v jednej domácnosti. Zo spoločného hniezdočka lásky sa síce pred odchodom do Egypta odsťahovala, no teraz je späť. So synom však žije v byte sama. „Teraz zariaďujeme druhý byt, tak teraz som tu,“ prezradila dôvod, prečo sa vrátila do spoločného bytu, ktorý je však písaný na Kotlebovu matku a kde momentálne našla útočisko. Onedlho ju však čaká sťahovanie.

Ako sa vyvíjal ich vzťah

Leto 2011 - Frederiku Pospíšilovú zbili piati mladíci, v prípade sa angažoval Kotleba, keď ju zrejme aj spoznal.

5. 7. 2014 - Kotleba si vzal v Čeríne Frederiku za prítomnosti asi 50 hostí.

Apríl 2016 - Manželom Kotlebovcom sa narodil syn Ľudovít, ide o ich jediné dieťa.

Apríl 2019 - Frederika podala na súd žiadosť o rozvod.

11. 6. 2019 - Kotleba cestoval s kamarátkou do Egypta za manželkou.

18. 6. 2019 - Kotleba sa vrátil iba s kamarátkou, na letisku ho vášnivo privítala asistentka.

21. 8. 2019 - Šéfa ĽSNS opäť odfotili pri prílete z Egypta iba so synom. Na letisku ho opäť čakala asistentka.

13. 9. 2019 - Na Slovensko priletela aj Frederika