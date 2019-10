Dráma v košickej MHD: Prečo vzbĺkol autobus plný ľudí?!

Mali veľké šťastie! Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) prišiel o 16 rokov používaný autobus Solaris Urbino 12.

Vozidlo, ktoré bolo plné cestujúcich, zachvátili neďaleko Botanickej záhrady plamene. Vodič autobus odstavil a ľudia stihli utiecť. Odborár dopravného podniku tvrdí, že by sa vozidlá staršie ako 8 rokov nemali používať. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dráma v autobuse sa rozpútala v priebehu niekoľkých sekúnd. Plamene a hustý dym sa šírili z motorového priestoru. Vodič najprv evakuoval ľudí a potom sa snažil požiar svojpomocne uhasiť, na čo mu prišiel pomôcť kolega, no boj s plameňmi napokon dvojica vzdala. „Šofér postupoval správne. K takýmto udalostiam, bohužiaľ, dochádza,“ povedal odborár Ivan Horváth. Dopravný podnik sa k škodám zatiaľ vyjadriť nevedel, uviedol len, že autobus mal hodnotu približne 230 000 eur.

Vodiči navyše utrpeli ľahké zranenia. „Jedného záchranári previezli do nemocnice z dôvodu nadýchania sa splodín, druhého ošetrili na mieste,“ uviedla hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová. Či budú v súvislosti s požiarom vykonané preventívne opatrenia u ostatných vozidiel však nepotvrdila. „Nemyslím, že by sa incidentu dalo zabrániť. Stalo sa to počas jazdy,” uviedol odborár a dodal: „Vo verejnej doprave by nemali jazdiť vozidlá staršie ako 8 či 10 rokov.“ Na to však nie je zákon.

Možné príčiny požiaru

Ján Michalec, vedúci servisu nákladných áut a autobusov Turancar

- elektrický skrat: požiar mohol vzniknúť od poškodenej elektrickej kabeláže

- vyliatie oleja: mohol kvapkať na výfukové potrubie a tam sa vznietiť

- únik výfukových plynov: horúce výpary z výfukového potrubia mohli zapríčiniť požiar

- výtok paliva: pohonné hmoty mohli kvapkať na výfukové potrubie

Podobné zlyhania techniky

Ostala iba konštrukcia - November 2016, Bratislava Otvoriť galériu Pri požiari v Bratislave do tla zhorel rovnaký autobus ako v Košiciach. Zdroj: anc

- Vodič autobusu rovnakej značky SOR premávajúcej na linky č. 65 spozoroval zadymenie v zadnej motorovej časti vozidla. Autobus odstavil a umožnil bezpečný výstup 15 cestujúcim. Vozidlo zničili plamene. Príčina požiaru je nejasná. Predpokladá sa chyba motora.

Autobus pritlačil cestujúcu - September 2019, Košice

- Z doposiaľ neobjasnených príčin sa autobus MHD pohol na strmej zastávke a následne pritlačil cestujúcu (42) na kovové zábradlie. Pri incidente žena utrpela vážne pomliaždeniny nôh a musela byť hospitalizovaná. Podľa informácií lekárov už bola prepustená do domácej liečby. Prípad stále vyšetruje polícia.

V električkách vystrelili brzdy - Január 2019, Košice

- Úvod roka poznačili nehody električiek typu Vario LF2 plus. Za necelý týždeň došlo k dvom identickým poruchám, pri ktorých praskli brzdové kotúče zaisťovacej brzdy. Pri udalosti neboli zranení žiadni cestujúci. Mimoriadnu udalosť preverovala nezávislá expertná komisia. Výrobca zabezpečil dodatočné utesnenie elektrických svorkovníc a dodatočnú montáž nerezových štítov nad podvozkami chrániacimi vnútorný priestor vozidla.