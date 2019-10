Diana zažila v Banskej Bystrici chvíle hrôzy: Neznámy chlap mi chcel vytrhnúť dcérku z rúk!

Musela bojovať o vlastné dieťa. Diana z Banskej Bystrice na svojom profile na sociálnej sieti zverejnila šokujúcu správu.

V utorok krátko popoludní na Štiavničkách pri futbalovom štadióne ju aj jej dcérku (2) napadol neznámy chlap a snažil sa jej dieťa vytrhnúť z rúk. Prípadom sa zaoberá polícia.

„Pozor!!! Dnes okolo jednej medzi Európou a cestou k plavárni mňa a moju dcéru napadol chlap. Najskôr sa vyškieral, vykrikoval, následne sa mi snažil vytrhnúť dcéru z rúk. Našťastie sa mu to nepodarilo, pretože chlapi z okolia mi pomohli, no ktovie, čo by sa stalo, keby tam neboli,“ napísala mladá mamička na svojom profile s tým, že muži sa útočníka snažili chytiť, ale ušiel im cez potok a plot.

Útočník mohol mať podľa nej 50 až 55 rokov a bol strednej postavy. Mal oblečenú rifľovú bundu, rifľové nohavice, niesol čierny ruksak a na hlave mal čiernu šiltovku. Vrchnú časť rúk mu zdobilo tetovanie.

Polícia na svojej facebookovej stránke píše, že do týchto chvíľ nemôže potvrdiť, či k niečomu takému naozaj došlo a za akých okolností. Na prípade však intenzívne pracujú. „Vďaka občanom, ktorí si všimli príspevok ženy - matky, sa polícia od prvej chvíle prípadom intenzívne zaoberá,“ uviedla polícia. Zároveň žiada ľudí, ktorí boli svedkom tejto udalosti, aby poskytli akékoľvek informácie a opis páchateľa, ktoré pomôžu k objasneniu prípadu.