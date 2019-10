Posledná rozlúčka s Gottom († 80) pod prísnym dohľadom manželky: Národ bude riadiť Ivana

Všetko má pod palcom! Velikán Karel Gott († 80) už viac ako týždeň spieva v nebi, kam odišiel obklopený najbližšou rodinou, keď prehral náročný boj s akútnou leukémiou.

Posledné zbohom mu prídu dať státisíce priaznivcov už tento piatok a sobotu do stovežatej Prahy. Najťažšie však budú tieto dni prežívať Gottova manželka a ich dve dcérky Charlotte (13) a Nelly (11), ktoré sa na rozlúčkových oficialitách s milovaným otcom nezúčastnia. Pre ich malé zlomené srdiečka by to bola obrovská emocionálna záťaž, čomu sa chce Ivana určite vyhnúť. Okrem iného niet pochýb, že podľa zverejnených informácií bude Praha počas týchto dvoch dní ochromená návalom fanúšikov.

Gott sa svojimi piesňami a božským hlasom zapísal do sŕdc miliónov obdivovateľov a okrem veľkého umelca si ho mnohí pamätajú aj ako výnimočnú osobnosť. S velikánom sa tak budú lúčiť nielen fanúšikovia, ale aj jeho najbližší hneď dva dni po sebe. Práve organizácia posledných rozlúčok bola veľmi náročná a pod palcom ju mala jeho manželka Ivana. „Posledné rozlúčenie s Karlom Gottom pripravuje pani Ivana v spolupráci s pražským Arcibiskupstvom, Úradom vlády Českej republiky a Kanceláriou prezidenta republiky,“ píše sa na webe speváka.

Posledné zbohom mu budú môcť dať fanúšikovia už zajtra a stovežatá Praha sa teda pripravuje na nával maestrových priaznivcov. Počíta sa totiž, že s Karlom sa prídu rozlúčiť masy. „Rozlúčka verejnosti sa uskutoční v piatok od 8. do 22. hodiny v Paláci Žofín na Slovanskom ostrove. Truhla bude vystavená so štátnymi poctami vo Veľkej sále, za účasti čestnej stráže armády,“ znie oficiálne stanovisko s tým, že ľudia budú môcť položiť kvety svojmu vzoru k rakve a zapísať sa aj do kondolenčnej knihy.

Bez dcér

Najťažšie chvíle však bude zaisto prežívať najbližšia rodina, ktorá Karla bezhranične milovala. Poslednej rozlúčky s maestrom a následnej zádušnej omše sa okrem Ivany zúčastnia aj jeho staršie dcéry Dominika a Lucia. Práve Dominike, ktorá žije vo Fínsku, musela Ivana Gottová kúpiť letenku a zabezpečiť aj ubytovanie, nakoľko je jej finančná situácia nelichotivá a bez finančnej injekcie by sa pohrebu zrejme ani nezúčastnila.

S istotou však možno povedať, že Karlove najmladšie dcérky Charlottka a Nellinka sa na základe rozhodnutia Gottovej neukážu, pretože ich chce Ivana chrániť pred tlakom verejnosti. Svojho milovaného otca tak odprevadia do neba v súkromí, po všetkých oficialitách.

K tým patrí aj oficiálne parte, v ktorom sa píše o tvrdom boji Gotta s rakovinou, ktorá ho zniesla z tohto sveta. Kájove slová, ktoré rovnako svietia na parte, vtisnú slzy do očí nejednému jeho priaznivcovi: „Nezomrel som, lebo viem, že budem žiť stále v srdciach tých, ktorí ma milovali.“

Len pre pozvaných

V sobotu bude nasledovať Gottova druhá posledná rozlúčka, kam sa dostavia okrem Karlovej rodiny a najbližších len pozvaní hostia. V Katedrále sv. Víta sa o 11. hodine uskutoční zádušná omša, ktorú bude slúžiť kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. „Truhla bude vystavená na katafalku so štátnymi poctami. Ceremoniálu sa zúčastnia príslušníci Hradnej stráže,“ píše sa na umelcovej internetovej stránke s tým, že prístup do katedrály je len na zvláštne pozvanie a podľa českých médií má prísť približne 4 000 hostí.

Keďže mal Gott kamarátov nielen v Česku, ale aj na Slovensku, nie je vylúčené, že sa v sobotu do Prahy pohrnú aj známe tváre nášho šoubiznisu. Z našej politickej sféry avizujú účasť na poslednej rozlúčke predseda vlády Peter Pellegrini a predseda parlamentu Andrej Danko.

Idete sa rozlúčiť s božským Kájom? Na týchto 10 vecí určite nezabudnite!

1. Cestujte len na otočku

- V Prahe a v okolí sa v piatok a cez víkend výrazne zvýšili ceny ubytovania - až o 30 percent, okrem toho všetky dostupné kapacity sú už pomaly vypredané.

2. Uzavreté mesto

- Česká metropola je ochromená nielen smútkom, ale kompetentní uzavreli aj Masarykovo nábrežie od Národného divadla až ku Galérii Mánes.

3. Počkáte si v rade

- Odhaduje sa, že so spevákom sa prídu rozlúčiť státisíce fanúšikov a predpokladá sa, že rady k Žofínu budú dlhé aj 5,5 kilometra. Zvoľte preto radšej pohodlnú obuv.

4. Pozor na počasie

- Aj keď v deň pohrebu hlásia príjemných 19 stupňov Celzia a polooblačné až slnečné počasie, nezabudnite pre istotu na dáždnik a teplé oblečenie.

5. Posilnené spoje

- Dopravné spoločnosti posilnili všetky svoje spoje do Prahy a sú v prípade veľkého záujmu pripravené ich aj rozšíriť. Nenechávajte si však kúpu lístkov na poslednú chvíľu! V daný deň sa totiž v meste koná aj prestížny kvalifikačný futbalový zápas domácej reprezentácie s Anglickom.

6. Obrňte sa trpezlivosťou

- Kapacita Žofína je obmedzená na približne tisíc osôb, no posledné zbohom ich príde dať maestrovi oveľa viac. Trpezlivosť a tolerancia sa vám teda zíde.

7. Pitný režim

- Keďže pôjde o udalosť, na ktorej sa objaví obrovská masa ľudí, nezabudnite si so sebou vziať dostatok tekutín a jedla.

8. Pozor na majetok

- Človek by mal byť opatrný a obozretný najmä pri vlastnom majetku, keďže nie je vylúčené, že svoju príležitosť sa bude snažiť využiť nejeden vreckár.

9. Záchytné parkoviská

- Ak predsa len pocestujete autom, skúste svoje šťastie s parkovaním na parkoviskách pri zastávkach MHD.

10. Ako cestovať

- Ak pôjdete vlakom, z Hlavnej stanice prejdite na zastávku električky v smere do centra. Odtiaľ sa linkami 15 a 9 preveziete na zastávku Újezd. Na Žofín následne prejdete pešo po Masarykovom nábreží. V prípade cesty metrom nastúpte na linku B na Námestí republiky. Odtiaľ cestujte v smere Zličín do stanice Karlovo námestie.