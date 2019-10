Známy slovenský herec prežíva obrovské šťastie: Budem pradedo!

Prírastok do rodu! Pre herca Ľuba Romana (75) je rodina najdôležitejšia. Pravidelne ho môžeme vidieť v špoločnosti so svojimi vnučkami, ktoré sú jeho ozdobou. Jedna z nich privedie onedlho na svet bábätko a z Romana sa stane pradedko!

Roman berie svoje dve vnučky Terezu a Barboru ako dve princezné. Nikdy sa netajil tým, že ich rozmaznáva, no, samozrejme, sú pre neho všetkým aj dvaja vnukovia. Spoločne už precestovali mnoho krajín a umelec je pre nich ukážkovým dedkom. Najnovšie sa do ich rodiny narodí nový člen. Krásna Barbora je totiž v radostnom očakávaní.

„Budeme mať dievčatko. Neviem presne, ešte sa nerozhodli, ako sa bude volať. To, že to bude dievčatko, vieme týždeň. Pravdepodobne to bude Barborka,“ priznal Novému Času šťastný herec, ktorý sa nevie dočkať úlohy pradedka.

„Úžasne sa teším. Je to najkrajší dar, ktorý dostanem,“ hovorí Roman. Ich malá princeznička sa narodí už začiatkom nového roka. „Termín je koncom januára alebo začiatkom februára. Je to prvé pravnúča,“ dodal na záver s úsmevom.