V susednom Rakúsku sa chystá obrovská udalosť: Padne vo Viedni bájna hranica?

Všetko je pripravené, proti môže byť už len počasie! Viedeň sa chystá na historický športový okamih.

V sobotu, no v prípade zlého počasie hociktorý deň do 14. októbra, by tu mala padnúť jedna z najbájnejších športových hraníc: maratón, teda 42 km 195 m, pod dve hodiny.

Zabehnúť by ho mal Eliud Kipchode (34), aktuálny držiteľ svetového rekordu časom 2:01:39 h, ktorému bude pomáhať celý hviezdny tím striedajúcich sa bežcov - vodičov, ktorí musia dodržať strojové tempo pod 2:51 na kilometer, aby bájna hranica padla. Bude to druhý pokus o prekonanie tejto hranice. Prvý sa konal v máji 2017 v Monze, kde sa oň pokúšali maratónske esá Eritrejčan Zersenay Tadese, Etiópčan Lelisa Desisa (majster sveta z Dauhy) a Keňan Kipchoge, ktorý nasadené tempo vydržal najdlhšie a 25 sekúnd ho delilo od magickej hranice. „Verím, že dokážem bežať o 26 sekúnd rýchlejšie,“ vyhlásil Eliud, ktorého čaká krúženie na 9,6 km dlhom okruhu v centre Viedne.

Prečo Viedeň?

Pôvodne to mal byť Londýn, ale rakúsku metropolu si vybral hlavný hrdina. „Je tam rovná a rýchla trať, chránená stromami a môže tam doraziť množstvo ľudí,“ povedal Keňan.