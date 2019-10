Pri útoku v nemeckom Halle prišli o život muž a žena: Zranení sú ďalší ľudia

Obeťami stredajšieho útoku neznámych osôb vo východonemeckom meste Halle, ku ktorému došlo pred synagógou aj na iných miestach, boli jeden muž a jedna žena.

Muž bol podľa polície zastrelený pred stánkom s rýchlym občerstvením a žena prišla o život na ulici Humboldtstraße v blízkosti židovského cintorína, kam páchatelia hodili ručný granát. Do univerzitnej nemocnice v Halle boli privezené dve zranené osoby, oznámil jej hovorca Jens Müller. Jednu z nich museli operovať, o druhom zranenom nie sú dostupné bližšie informácie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vyšetrovanie násilného činu prevzala Spolková prokuratúra. Jej hovorca uviedol, že to, či išlo o antisemitský čin, zatiaľ nie je známe. "Aktuálny stav je taký, že sme v Halle zadržali jedného podozrivého - ide o osobu mužského pohlavia. V súčasnosti zisťujeme jej totožnosť a ihneď, ako to bude možné, budeme informovať o podrobnostiach. Najmenej jeden terorista je na úteku _ všetko ostatné sú momentálne neurčité informácie. Je možné, že na úteku by mohli byť tri osoby, ale ako som povedal, teraz sú to len špekulácie. Čo sa týka motívu tohto činu, nateraz o ňom nemáme nijaké poznatky," povedal pre agentúru DPA hovorca polície v Halle Ralf Karlstedt.

Jeden z podozrivých sa dokonca pokúsil vniknúť do synagógy v štvrti Paulus, pred ktorou sa strieľalo. Zabránili mu v tom však členovia bezpečnostnej služby prítomní na mieste. Pre magazín Spiegel to potvrdil predseda židovskej náboženskej obce v Halle Max Privorozki. V synagóge sa v tom čase nachádzalo 70-80 ľudí. Veľký počet prítomných veriacich súvisel aj so začiatkom osláv židovského sviatku Jom kipur. Podľa týždenníka Spiegel boli páchatelia najmenej dvaja. Po útoku sa rozdelili, pričom jeden z nich ušiel taxíkom a neskôr ho chytili na diaľnici. Saská polícia na svojom oficiálnom účte na Twitteri dementovala informácie o tom, že by sa jeden z podozrivých momentálne nachádzal v Lipsku.

Nemecké orgány vyhlásili v danej oblasti "výnimočnú situáciu" a presunuli do Halle všetky dostupné jednotky. Polícia vyzvala obyvateľov Halle i v 15 kilometrov vzdialenom Landsbergu, kde takisto došlo k streľbe, aby nevychádzali von z budov. Bezpečnostné zložky predpokladajú podľa denníka Der Tagesspiegel, že útok sa cielene udial počas sviatku Jom kipur a zrejme mal údajne krajne pravicové pozadie. Jeden z páchateľov mal na prilbe pripevnenú kameru, čo pripomína útok austrálskeho pravicového extrémistu Brentona Tarranta na dve mešity na Novom Zélande, kde zastrelil 51 ľudí.

Bezpečnostné opatrenia boli sprísnené pred synagógami vo viacerými nemeckých mestách vrátane Drážďan, Lipska, Berlína či Frankfurtu nad Mohanom. Adekvátne bezpečnostné opatrenia prijala aj česká polícia, ktorá sa bude zameriavať na "kontrolu hraníc, letísk a synagóg," povedala pre Deník N hovorkyňa policajného prezídia Hana Rubášová.