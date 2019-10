Anglickí futbalisti poriadne pritvrdili: Jeden rasistický prejav a odchádzame z ihriska!

O tejto možnosti sa hovorí už dlho. Teraz sú anglickí futbalisti pripravení hrozbu naplniť či už v piatok v Prahe v súboji s Českom, alebo budúci týždeň v Bulharsku.

Dohodli sa, že v prípade rasistických prejavov fanúšikov odídu z ihriska. Túto iniciatívu odobril aj ich tréner Gareth Southgate (49). „Keď sa to stane jednému z nás, ako by sa to stalo všetkým,“ povedal útočník Tammy Abraham (22).

Nominovaní anglickí futbalisti na tímovej porade stretnutí riešili, ako sa zachovať, keď sa stanú terčom rasistických pokrikov a nadávok. „Keď sa nám to nebude páčiť, odídeme všetci z ihriska,“ pridal kapitán Harry Kane (26).

„Tréner nám povedal, čo sa môže stať. A mali by sme byť pripravení, pretože ideme do krajín, kde niečo také môžeme očakávať,“ uviedol Fikayo Tomori (21) , ktorý sa v piatok v Prahe bude snažiť, aby si Anglicko v predstihu zabezpečilo miestenku na EURO 2020. O tri dni neskôr Angličania nastúpia v Bulharsku, ktoré má pre rasistické správanie sa fanúšikov s Českom a Kososom uzatvorenú časť štadiónu...

Vedenie svetového futbalu zaviedlo tzv. trojstupňovú procedúru:

1. rozhodca vyzve fanúšikov, aby sa prestali nevhodne správať

2. rozhodca preruší zápas

3. rozhodca zápas ukončí pre neprijateľné správanie sa