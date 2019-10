Päťnásobná mamička Greta skončila kvôli priveľkému tampónu na JIS-ke: Toto by si mali prečítať všetky ženy!

Greta Zarate (32) z amerického mesta Jacksonville dostala menštruáciu a zároveň sa cítila choro.

V posteli 5-násobná mamička preležala tri dni. ,,Verila som, že mám chrípku a dávala som si bežné lieky. Bolela ma hlava, mala som závraty, boleli ma svaly. Bolo mi stále horšie. Horúčka mi vystúpila, triasla som sa a bola slabá,“ spomína Greta, ktorú jej sestra, povolaním zdravotná sestra, prinútila ísť do nemocnice. ,,V nemocnici nevedeli zistiť, čo mi je. Môj tlak bol veľmi nízky, spravili mi röntgen aj CT. Požehnaním bolo, že jednej zo sestričiek napadlo, že môže ísť o syndróm toxického šoku, pretože som práve menštruovala. Spočítala si dve a dve,“ povedala žena pre The Sun.

,,Zistili, že v krvi mám stafylokokovú infekciu, ktorá sa tam dostala cez mikroskopické trhliny vo vagíne z tampónu,“ spomína. Greta dostala antibiotiká aj morfium na zmiernenie bolestí. Podstúpila dokonca krvnú transfúziu. V nemocnici strávila 11 dní, z toho 4 na jednotke intenzívnej starostlivosti. ,,Ľudia s toxickým šokovým syndrómom môžu prísť o končatiny alebo dokonca zomrieť, takže som mala šťastie.“ Syndróm toxického šoku vzniká napríklad vtedy, ak má žena v tele pridlho tampón. Lenže to nebol Gretin prípad.

Problém môže nastať aj vtedy, ak žena použije priveľký, respektíve „superabsorbujúci“ tampón, aj keď nemá primerane silné krvácanie. ,,Keď si vytiahnete z tela suchý tampón, zanechá na vašej vaginálnej stene mikroskopické trhliny, ktoré umožnia, že sa baktérie dostanú do krvného obehu. Presne to sa stalo mne,“ vysvetľuje Greta a myslí si, že by na to mali byť ženy upozornené napríklad na krabičke od tampónov.