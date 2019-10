Gottova dcéra Dominika o finančných problémoch pred pohrebom otca: Ako sa zachovala vdova Ivana!

Dominika Gottová, najstaršia dcéra Karla Gotta, žije vo fínskych Helsinkách.

Kvôli psychickým problémom a závislosti na alkohole a liekoch bojuje s nedostatkom peňazí. To sa prejavilo aj keď priznala, že nemá na letenku do Prahy na otcov pohreb, tá by mala stáť okolo 175 eur. „To sa proste stane, riešim to a verím, že behom víkendu sa mi podarí dať financie dohromady a letenku zoženiem,“ priznala pre denník Aha! minulý týždeň.

Nakoniec však problém dlho netrval. ,,Dlho som bola bez práce a tak práve neoplývam peniazmi. Kým som ich ale začala zháňať, ozvala sa sama Ivanka a letenky mi poslala do mailu bez toho, aby som ju o ne musela prosiť. Tiež sa postarala o moje ubytovanie v krásnom hoteli a veľa ďalších vecí,“ povedala denníku Dominika. ,,Som jej vďačná, naozaj vďačná, že bola pri oteckovi do poslednej chvíle a starala sa oňho.“

Gottova najstaršia dcéra príde do Prahy len na otočku a na pohrebe jej bude robiť doprovod jej mama, bývalá tanečnica Antonie Zacpalová (84). Pozitívna je tiež správa, že sa Dominike darí so závislosťou bojovať. ,,Kvôli naliehaniu otecka som sa musela dať dokopy. Úplne som zo života vylúčila lieky a alkohol,“ povedala pre Aha! s tým, že má dokonca novú prácu. ,,Odvčera som v novom zamestnaní. Pracujem v sushi reštaurácii. Tam nemám aspoň čas neustále premýšľať len nad oteckom,“ dodala.

