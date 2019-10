Malachovskej dcéra Kristína prehovorila o rodičoch: Mala som ťažké detstvo

Dcéra moderátorky Ivety Malachovskej (54) a operného speváka Martina Malachovského (51), Kristína Kocian (25), kráča v šľapajach známej mamy a ako jej to ide, môžete už niekoľko týždňov vidieť v novej relácii RTVS Zdravá maškrta. Varí a pečie už odmalička, ale to, že bude pracovať v televízii, netušila ani vo sne a vraj to bola úplná náhoda. To, že si mnohí myslia, že išlo o protekciu, ju vôbec netrápi.