Cesta II. triedy II/516 medzi Trenčianskymi Teplicami a Motešicami je pre zablokovaný kamión na horskom priechode Machnáč obojstranne neprejazdná.

Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne na sociálnej sieti.

"Cesta je zablokovaná kamiónom a policajti riadia dopravu z oboch strán - od Trenčianskych Teplíc aj od Bánoviec nad Bebravou. Pokiaľ je to možné, uvedenému úseku by sa mali vodiči vyhnúť. Predpokladaná uzávera cesty bude približne do 17.00 h," informuje polícia.