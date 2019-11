Malachovskej dcéra Kristína v RTVS, ozývajú sa hlasy o protekcii: Ako som dostala vlastnú reláciu

Dcéra moderátorky Ivety Malachovskej (54) a operného speváka Martina Malachovského (51), Kristína Kocian (25), kráča v šľapajach známej mamy a ako jej to ide, môžete už niekoľko týždňov vidieť v novej relácii RTVS Zdravá maškrta.

Varí a pečie už odmalička, ale to, že bude pracovať v televízii, netušila ani vo sne a vraj to bola úplná náhoda. To, že si mnohí myslia, že išlo o protekciu, ju vôbec netrápi.

Aké bolo vaše detstvo po boku známych rodičov?

Prekvapivo to bolo dosť ťažké detstvo, lebo i keď sa nezdá, moji rodičia sú veľmi prísni. Chodila som na množstvo krúžkov a musela som mať veľmi dobrý prospech. Náš život bol verejnejší, ľudia sa oň zaujímali viac, tak sme si dávali na verejnosti väčší pozor. Bolo to v niečom obmedzujúce, ale inak som mala veľmi šťastné detstvo. Dostala som kopec lásky od oboch rodičov a aj teraz máme kamarátsky vzťah, tak sa nemám na čo sťažovať.

Čo znamená veľa krúžkov?

Klavír, atletika, tanečná, moderná aj športová gymnastika, plávanie, step, spoločenské tance, popri tom vždy chodila na angličtinu, nemčinu... rozhodne som sa nenudila.

Brali ste popularitu rodičov niekedy ako príťaž?

Dieťa známych rodičov budú vždy považovať za protekčné, to je najväčší problém a tých, ktorí si to myslia, nejde presvedčiť o opaku. Potom sa buď snažíte im dokázať, že ste šikovná, múdra, alebo to neriešite a zaujmete postoj, že je vám jedno, čo si myslia. Celý život som si potrebovala dokázať, že to zvládnem a možno aj z toho dôvodu som išla nadlho do zahraničia, že vyštudujem bez toho, aby si niekto myslel, že som protekčná. Je to taký boj, treba sa s tým naučiť žiť a myslím si, že som to zvládla.

Kde ste teda študovali?

Zmaturovala som na gymnáziu ako 17-ročná. Potom som išla do Viedne na hotelový manažment a cestovný ruch, kde som si urobila bakalára. Pokračovala som diaľkovo v magisterskom štúdiu (magister vied v odbore projektový manažment) v Zürichu. Skúšala som pracovať v hoteloch na rôznych pozíciách, napríklad v Rusku, v Nemecku aj v Bratislave a tiež v marketingu. Bavilo ma to, ale som taký živel a neviem sa uspokojiť s tým, že budem mať osemhodinový pracovný čas. Potrebovala som byť kreatívna a niečo vytvárať. Rada tiež mením pôsobisko, aj miesto, kde žijem, a mám rada slobodu a voľnosť. Teraz mám svoj skvelý štáb, môžem piecť, niečo tvoriť, dáva mi to obrovskú energiu, veľmi ma to baví a mám pri tom svoj svet.

V televízii RTVS moderujete reláciu Zdravá maškrta, kde varíte a pečiete. Odkedy viete variť?

Varila a piekla som hádam odjakživa. Mama iba varí, ale nepečie, nebaví ju to a nemá k tomu vzťah. Ocino tiež sladké nemá rád, tak sa u nás nepieklo. Mne to však chýbalo, lebo sladké milujem. Tak naozaj som sa tomu začala venovať až v Nemecku, kde som žila s manželom. Hrával volejbal za nemecký národný tím, a tak som pre všetkých piekla, aby po zápase mohli hneď niečo zjesť. Vtedy som si uvedomila, že som pri tom šťastná a v budúcnosti by som čosi také chcela robiť. Učím sa aj za cukrárku, teoretickú časť mám za sebou, čaká ma praktická, potom zo mňa bude oficiálne cukrár a môžem si otvoriť vlastnú prevádzku. To je môj cieľ.

Mnohí vás upodozrievajú, že flek v telke vám vybavila mama...

Mame v Dámskom klube vypadol kuchár a Andrejka Chabroňová vedela, že varím a pečiem, tak navrhla, či by som ho nemohla zaskočiť. Som typ, čo sa nehanbí, nemá stres, tak som súhlasila. Potom za mnou prišla produkčná, že to bolo super, či som niekedy nerozmýšľala nad vlastnou reláciou. Tak som natočila pilotný diel a uchytilo sa to. To, že si ľudia myslia, že si ma pretlačila mama do telky, nezmením. Obaja rodičia ma veľmi dlho odhovárali od kariéry v šoubiznise, pretože sa báli presne toho, že si ľudia budú myslieť, že som protekčná.

Varievate niekedy aj spolu s mamou?

Vôbec. V kuchyni sa neznášame. Moja kuchyňa je príliš malá na to, aby sa tam ktokoľvek pohol. Mamina má tiež v kuchyni svoj poriadok, robí veci inak. Takže buď pozvem rodičov ja, alebo oni nás.

S manželom teraz žijete na Slovensku, ale bývali ste aj v Nemecku. Kde sa vám páčilo viac?

Všetko má svoje plusy aj mínusy. Pri Hamburgu bolo nádherne, je tam prístav a ja rada žijem pri vode. Frankfurt nebolo mesto pre nás, obaja sme si povedali, že tam by sme sa už nevrátili. No a Bratislava je domov, máme tu obaja zázemie, bytík, rodinu, kamarátov a je nám tu fajn. Ľudia na Slovensku sú srdečnejší, Nemecko je také praktickejšie a viac zamerané na financie.

Aká je vaša mama? Máte nejaké spoločné vlastnosti?

Mama je naozaj úžasná, nepoznám úžasnejšiu ženu. Je neuveriteľne všestranná, ráno vstane a cvičí, odvysiela programy v telke, navarí obed, poobedie trávi s manželom a večer ide na akciu. Jej životné tempo je pre mňa absolútnou záhadou, nechápem, ako môže mať toľko energie. Hlavne to zvláda na profíka, nielen ako moderátorka, ale aj matka a manželka. Je pre mňa obrovským vzorom, lebo v okolí vidím, že ľudia majú často prácu a peniaze, ale nefunkčný vzťah. Moji rodičia majú mimoriadne šťastné manželstvo, neskutočne sa milujú, a to je pre mňa zázrak. A spoločné vlastnosti? Určite komunikácia, rady sa smejeme, máme podobný humor, milujeme cestovanie, sme veľmi živelné a milujúce.

No a aká je vaša mama svokra?

S Adamom si veľmi rozumejú, myslím si, že môjho manžela miluje, koľkokrát si napíšu a niekam spolu idú. Na začiatku nám chcela vo všetkom pomáhať, ale vyjasnili sme si to, že i keď teraz žijeme na Slovensku, máme svoj život. Bola veľmi veľkorysá a hneď to pochopila. Viem, že keby sme niečo potrebovali, je tu pre nás.

Vydávali ste sa veľmi mladá...

Nebol to plán, ale manžel ma požiadal o ruku, tak som nemala srdce povedať nie. (smiech) Vždy som si chcela vziať za muža presne jeho, nepochybovala som o ňom. Ľudí sme prekvapili, lebo sme sa zasnúbili a vzali sme sa do pol roka. Cítim zmenu, je to už manžel a mám voči nemu obrovskú úctu. Prežívame krásne dni, pomáhame si navzájom a sme tím.

Plánujete aj rodinu?

Bavili sme sa o tom, ale ešte rodinu neplánujeme, máme ešte čas, sme mladí. Určite v budúcnosti chceme, ale najskôr o štyri roky. Bude to pre nás lepšie, začíname kariéry a je toho na nás veľa nového.