Za dovolenku na výročie svadby vysolili tisíce, nedostali sa ani z letiska: Krutá rana po návrate domov

Manželský pár chcel osláviť výročie zlatej svadby vo veľkom štýle. Vysnívaná dovolenka sa razom zmenila na nočnú moru.

Kate (67) a Ray (72) Hayesovci túžili po exotickej dovolenke na ich dôležité výročie. Pár z britského mesta Skelmersdale z nej napokon nemal vôbec nič. Za výlet po Ázii zaplatili 4 500 libier (vyše 5 000 eur), no všetko sa pokazilo už prvý deň.

Počas plavby loďou mali navštíviť Kambodžu, Vietnam, Hongkong a Singapur. Keď však 3. októbra pristáli v Pekingu, úradníci im zamietli vstup do krajiny, píše portál Mirror. "Pozreli si naše pasy a poslali nás sadnúť si. Potom vyhlásili, že nám zamietli vstup do krajiny," spomína otrasená Kate. Dodala, že sa k nim správali ako k zločincom. "Zavolali sme imigračnému úradníkovi. Povedal, že nemali na to dôvod, no zároveň nám nemusia tie víza dať."

Na letisku strávili 18 hodín spolu s ďalšími spolucestujúcimi z Liverpoolu, ktorých postretol rovnaký osud. "Povedali, že na letisku môžeme ostať 24 hodín a potom nás zatknú. Okamžite nastala panika. Pokúšali sme sa dostať do Japonska, kde mala byť ďalšia zastávka našej lode." To by stálo manželov ďalšie stovky libier. Tie už nemali, pretože k výročnej plavbe si zakúpili aj špeciálne exkurzie.

Nahnevaná Kate tvrdí, že zamestnanci letiska s nimi zaobchádzali hrozne. "Boli arogantní. Prinútili nás postaviť sa k múru, prezerali si naše pasy a smiali sa nám. Bol to hrozný zážitok." Manželia nemali na výber a museli presunúť svoj let, aby sa dostali späť do Veľkej Británie.

Pár bol presvedčený, že po návrate domov sa všetko vyrieši a dostanú sa aspoň k svojim peniazom. Omyl! "Nedostaneme od cestovky späť ani naše peniaze, pretože išlo o rozhodnutie vlády," uzavrel Ray, pre ktorého to bola posledná kvapka.