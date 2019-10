Moderátor Rasťo Sokol dva roky po rozvode: Priznal priateľku

V Dobre vedieť! je za suchára, ktorý sa stará o to, aby súťaž správne odsýpala, posledný mesiac ho však diváci televízie Markíza spoznali v úplne inej polohe.

Šou Tvoja tvár znie povedome zahrala na veselú strunku moderujúceho herca Rasťa Sokola (50). Rozprávali sme sa aj o vypadnutých zuboch, spievaní na bicykli či o jeho novej priateľke.

Vy teraz úplne prídete o ten ťažko budovaný seriózny imidž, ktorý výborne funguje v kvíze Dobre vedieť!

(smiech) Určite si to užijem, keď budeme nakrúcať ďalšie časti. Nemyslím si, že stratím rešpekt súťažiacich, i keď neviem, ako na mňa budú reagovať diváci. Pre mňa bola Tvoja tvár znie povedome obrovská výzva a možno aj protipól k práci, ktorú som doteraz robil.

Komediálna poloha vám sedí?

Ja som v podstate veľmi humorný človek, mám rád vtipy, zábavu... V Dobre vedieť! sú na vtipkovanie iní, avšak tu už môžem vtipkovať aj ja a cítim sa v tom ako ryba vo vode.

Kedy naposledy ste niekoho zabávali z pódia?

Robím to od malička. (smiech) Navyše už pätnásty rok som členom MUFUZA - Mužstva futbalových zázrakov a keď má napríklad nejaká obec hody, robíme pre miestnych celodenný program. Zahráme si tam futbal, ale postavíme sa aj na pódium, zaspievame, zatancujeme, porozprávame vtipy.

Klasický televízny divák vás však zrejme vidí v úlohe zabávača prvýkrát.

Je to možné, ale tí, čo ma poznajú, vedia, že si viem zo seba vystreliť.

Do tejto šou ste zrejme, podobne ako ostatní, išli s veľkým rešpektom. Väčšinu epizód už máte natočených, odľahlo vám?

Ako dieťa som účinkoval vo folklórnom súbore, kde som nielen tancoval, ale aj spieval. Potom dlho, dlho nič, potom nejaké divadlo... Odľahlo, samozrejme! (smiech) Pretože som si to vyskúšal a zistil som, že niečo vo mne je a mám aj nejakú spätnú väzbu od ľudí, že je to fajn.

Po tom, čo ste sa pred tromi rokmi dostali ako kvízmajster na obrazovky Markízy, teraz akoby prišla druhá vlna popularity. Aké to je, keď to na človeka padne takto po päťdesiatke?

Moja mama ma vždy vychovávala k tomu, aby som sa držal pri zemi. To je veľmi podstatné hlavne v tejto brandži. Navyše som sa s popularitou stretol už ako dieťa... Stále si hovorím, že dnes som možno moderátor nejakej televíznej relácie, ale zajtra už ním byť nemusím, lebo sa opozerám alebo z iných dôvodov. Z toho vrchu sa veľmi bolestivo padá. Popularitu preto vnímam len okrajovo, samozrejme, nemám problém podpísať podpiskartu či s niekým sa porozprávať o tom, čo robím, ale určite som si nikdy nezvykol ani nemám vzťah k nejakým hviezdnym manierom.

Dlhé roky vás živil predovšetkým dabing. Pribrzdili ste s ním, odkedy ste na obraze?

Ani nie. Dobre vedieť! sa točí nárazovo, počas troch týždňov nakrútime na pol roka dopredu. Hlasom sa živím naďalej či už v dabingu, alebo nahrávaním reklám. Chodím tiež moderovať rôzne spoločenské a firemné akcie - takýchto ponúk mám viac, odkedy robím Dobre vedieť!.

A pravdepodobnosť, že vďaka Tvoja tvár znie povedome toho bude ešte viac, je vysoká...

To je veľmi relatívne. Na Slovensku máme skvelých moderátorov. Na druhej strane, možno budú teraz odo mňa chcieť, aby som popri moderovaní aj niečo zaspieval. (smiech) Ale to asi budem zdvorilo odmietať. Predsa len je niečo iné byť zamaskovaný na pódiu takejto šou, okolo vás tanečníci, nakrúca sa to v predstihu a niečo iné je byť na pódiu sám a ísť naživo...

Pred pár rokmi ste sa vďaka posilňovni dostali do formy. Teraz to máte ako? Nepoľavujete?

Teraz trochu áno. Bolo mi aj kvôli tejto šou povedané, aby som sa šetril, lebo tam treba zdravého človeka. Ale veľa bicyklujem, dám si slúchadlá, pustím si pesničku, ktorá ma čaká v ďalšom kole a kým prejdem 25 - 30 kilometrov po petržalskej hrádzi, pustím si ju 50-krát a mám ju napočúvanú.

Aj si pri tom spievate?

Samozrejme! Keby ma niekto počul, asi by bol zhrozený, lebo si spievam nahlas. Možno zo mňa majú ľudia srandu. Hľadám si cestičky, kde je menej cyklistov a keď ide oproti mne nejaká väčšia skupina, spievam si len pre seba.

Vašou najťažšou premenou bol zrejme Barry White. Ako veľmi to bolelo?

Ono to je náročné najmä časovo. V maskérskom kresle som sedel osem hodín. Bol som trochu v strese, ale tá premena bola vizuálne úžasná. Je to niečo, čo človek inak v živote nezažije. Na kastingu do tejto šou mala Markíza veľa ľudí aj z celebritných kruhov a keď si to človek zoberie, že sa dostal medzi ôsmich, ktorí si tie premeny zažijú, je to niečo neuveriteľné. Je to obrovský zážitok a aj keď je to veľmi náročné, užívam si to... Keď vkročíte do toho výťahu, nadýchnete sa, vydýchnete, už nie je cesty späť... (smiech) Tam sa končí všetka sranda. A napríklad z môjho prvého vystúpenia, keď som sa premenil na Marilyna Mansona, musím povedať, že mám absolútne okno. Ja si tie dve a pol minúty vôbec nepamätám. Až v televízii som si to pozrel, ako to vlastne vyzeralo.

Pri Barrym ste zase mali vtipnú nehodu, keď vám vyleteli umelé zuby. Keďže to nie je priamy prenos, nemohlo sa ísť ešte raz?

Tie zuby som použil už pri Precious Wilson. Vtedy som ich asi nejako poškodil a už mi poriadne nedržali... Snažil som sa to nejako zahrať a rýchlo ich ukryť a naivne som si myslel, že si to nikto nevšimne. (smiech) Samozrejme, videli to všetci. Dospieval som to teda bez nich a v kútiku duše som dúfal, že režisér to stopne a pôjdem ešte raz. Ale aspoň diváci vidia, že hoci to nie je živý prenos, ide sa na jeden raz a nijako sa to nestrihá.

Kolega Pavol Topoľský svojim najbližším zakázal chodiť na nakrúcanie. Vás niekto podporuje priamo v štúdiu?

Nebránim sa tomu, ani sa s tým pred rodinou veľmi nechválim. Keď mi zavolajú a chcú ísť, tak samozrejme, som rád. Bola sestra so synovcom a priateľom a veľmi sa im páčilo.

Takže žiadna kritika zo strany ľudí, ktorí vám dokážu povedať do očí pravdu?

Paradoxom je, že nespokojný som skôr ja a keď som si pozrel svoje vystúpenia, hneď som vedel, čo by som tam vylepšil. Okolie mi skôr drží palce a zatiaľ som od nich nemal žiadnu negatívnu reakciu.

Máte dve dospelé deti. Starého otca z vás ešte nespravili?

(smiech) Nie. Absolútne sa tomu nebránim, ale vidím, že starší syn teraz naplno pracuje na svojej kariére a dcéra si momentálne hľadá zamestnanie a zrejme ešte na potomstvo nemyslí.

Pred dvomi rokmi ste sa rozviedli. Máte momentálne niekoho po svojom boku?

Áno, mám priateľku Eriku, je to veľmi úžasná žena a podporuje ma v tom, čo robím.

Rád chodíte dovolenkovať do exotiky. Tento rok sa už niečo podarilo?

Nie, vôbec nikde som nebol, pretože mi to pracovne nevychádzalo. Už začiatkom leta sme začali tri- či štyrikrát do týždňa skúšať prvé pesničky, či vôbec na to máme. Ale po skončení tejto šou určite niekde vybehnem, aspoň do Egypta. Milujem more, akékoľvek, ale hlavne teplé. Inak všetci, ktorí v tejto šou už boli, tak po desiatej epizóde si vraj zavolali, že čo teraz? Jednoducho si zvykli na ten pracovný kolotoč. Obdivujem Paľa Topoľského, s ktorým sa podporujeme, lebo sa poznáme dlhé roky a tiež je z Petržalky. Chodíme spolu na spomínanú hrádzu, tam si sadneme do bufetu a rozoberáme, čo nás čaká. Paradoxné je, že keď sme prichádzali do tejto šou, tak sme si hovorili, že panebože, čo to bude, na čo sme sa to dali a už to takmer máme za sebou. (smiech)