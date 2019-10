Gott († 80) mal tajný bankový účet v zahraničí: Manželka celé roky o ničom netušila!

Speváka Karel Gott († 80) žal úspechy aj za hranicami Česka, obzvlášť sa mu darilo v Nemecku.

Ako zistil Blesk, práve v tejto krajine mal svoje bankové konto, dôvodom mala byť úspora peňazí. Keby totiž prevádzal svoje zárobky na český účet, stálo by ho to nemalé poplatky. V roku 2010 mal slávik v Nemecku uložených 20-tisíc eur, do roku 2015 sa mu o zahraničný účet staral jeho nemecký manažér Wolfgang Kaminsky. Veci sa zmenili až v roku 2015, kedy sa o účte dozvedela aj manželka Ivana. S tou sa bral v roku 2008 po takmer desaťročnej známosti, čiže jej Gott o účte nepovedal dlhých 17 rokov!

Avšak svojmu tímu mal tajomstvo bankového účtu vyzradiť skôr, v roku 2013. ,,Iste, že sa snažím mať ešte konto v zahraničí, ktoré spravuje môj manažment a kde sa mi schádzajú honoráre za koncerty a vystúpenia v cudzine. Ale nemusí o tom každý v mojom okolí vedieť,“ povedal podľa Blesku. Až keď sa manažment slávika v roku 2015 zmenil a s Ivanou založili agentúru Karel Gott Agency, vyrukoval maestro s pravodu von.

,,Keď začal v rámci reorganizácie svojho manažmentu hovoriť o všetkom, čo jej tajil, bola veľmi prekvapená,“ odhalil zdroj z okolia Gottovcov. ,,Na druhú stranu sa ale nie je čomu čudovať. Ivana sa potom do všetkého vložila a chcela, aby mal Karel vo všetkom poriadok. Konto v zahraničí, ak sa nepletiem, fungovalo ešte nedávno, ale väčšina honorárov aj tak už chodila na účet agentúry,“ povedal zdroj Blesku.