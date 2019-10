Šéf SZC Peter Privara o blížiacom sa športovom sviatku: Sagan sa na OH teší!

Šéf SZC Peter Privara (59) reaguje na slová Petra Sagana (29), ktorý sa vyjadril, že na letných OH 2020 v Tokiu nebude štartovať v kategórii horských bicyklov.

„Preteky na horských bicykloch si vyžadujú veľa energie a prípravy. Láka ma to, ale je naozaj náročné to zapracovať do môjho kalendára. Ak sa chcete kvalifikovať na hry, musíte niekde získať body. Možno v budúcnosti. Na olympiádu by som však išiel rád, aj keď bude profil pretekov (cestných, pozn. redakcie) náročný,“ vyjadril sa Sagan pre zahraničné médiá. Jeho slová potvrdil aj ten najpovolanejší.

„Keď horské bicykle vylúčil, tak je logické, že chce ísť na cestu. Na OH 2016 v Riu sa rozhodol pre horský bicykel na základe obhliadky trate, ktorá mu nevyhovovala. Ľudia začali preto aj teraz špekulovať o horskom bicykli, čo Peter vyvrátil. Na ceste s ním však určite počítame. O tom, že by na cestných pretekoch nemal štartovať, nepadlo nikde ani slovíčko. Sám sa podľa mňa na olympiádu teší, veď je to predsa športový sviatok, aj keď preteky nebudú vôbec jednoduché. Ale či už bude trať do kopca alebo z kopca, lepšieho jazdca ako Peter nemáme,“ povedal Privara pre Nový Čas a zároveň dodal:

„Muselo by to byť v Tokiu veľmi extrémne, aby sa rozhodol odmietnuť štartovať. Hlavne mám radosť, že ho budúci rok uvidíme aj na pretekoch Okolo Slovenska,“ uzavrel Privara.