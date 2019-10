Patrick Marleau sa vracia do San Jose Sharks: V NHL nastúpi už na svoju 22. sezónu

Kanadský hokejový útočník Patrick Marleau sa po dvoch rokoch vracia do klubu zámorskej NHL San Jose Sharks. Štyridsaťročný center sa ako neobmedzený voľný hráč dohodol s vedením "žralokov" na ročnom kontrakte a nastúpi tak na svoju 22. sezónu v profilige.

Marleau odohral uplynulé dve sezóny v drese Toronta Maple Leafs, predtým strávil 19 rokov v službách San Jose. Toronto ho v lete vymenilo do Caroliny za budúce draftové voľby, no Hurricanes ho vykúpili z posledného roku trojročnej zmluvy, čím sa stal neobmedzeným voľným hráčom.

Detaily kontraktu so Sharks zámorské zdroje neuviedli, podľa TSN by mal zarobiť minimálnu čiastku - 700.000 dolárov. "Využili sme šancu získať kvalitného veterána, ktorý to tu navyše veľmi dobre pozná," povedal pre nhl.com generálny manažér Sharks Doug Wilson.

Marleau drží niekoľko rekordov San Jose. V drese "žralokov" odohral najviac zápasov (1493), strelil najviac gólov (508) a a získal aj najviac bodov (1082). "Jeho príchod nám môže veľmi pomôcť. Je to skúsený chlapík, ktorý vie hrať pod tlakom," dodal tréner Peter DeBoer.

San Jose draftovali Marleaua v roku 1997 z celkového 2. miesta. Počas svojej bohatej kariéry odohral v NHL 1657 duelov v základnej časti, v ktorých nazbieral 1166 bodov (551+615). V play off nastúpil na 191 zápasov s bilanciou 127 bodov (72+55).