Speváčka Natalie Imbruglia porodila po štyridsiatke prvé dieťa: Počala ho z darovaných spermií

Austrálsko-britská speváčka Natalie Imbruglia sa stala matkou.

Štyridsaťštyriročná interpretka v utorok potvrdila, že porodila chlapca, ktorý dostal meno Max Valentine Imbruglia. O radostnej správe informovala na službe Instagram, kde tiež zverejnila fotografiu, ako jej syn drží palec.

Rodáčka zo Sydney v júli potvrdila, že je tehotná. Vyhlásila, že tí, čo ju poznajú, vedia, žeZároveň dodala, že sa k tomu už verejne nebude vyjadrovať.Natalie Jane Imbruglia sa v rodnej Austrálii stala známou vďaka seriálu Neighbours (1985), v ktorom účinkovala v období 1992 - 1994. Celý svet ju však spoznal až vďaka hitu Torn, ktorým v roku 1997 odštartovala hudobnú kariéru. Vydala albumy Left of the Middle (1997), White Lilies Island (2001), Counting Down the Days (2005), Come to Life (2009) a zatiaľ posledný Male (2015). Na konte má aj EP Live from London (2007) a kompiláciu Glorious: The Singles 97-07 (2007). Tri razy ju nominovali na hudobné ceny Grammy.