Michal Magušin je novinár telom aj dušou: Kvôli Mečiarovi som sa pobil

Študoval žurnalistiku v Bratislave, neskôr sa vybral rozšíriť obzory za veľkú mláku, aj do Londýna. Dnes patrí Michal Magušin k uznávaným novinárom, pozná sa s väčšinou politikov a momentálne je tvárou novej politickej diskusnej relácie Na hrane. Vyzerá to však tak, že Magušin nie je jediný v rodine, kto má politiku v génoch. Otvorene nám porozprával nielen o tom, prečo sa v škole pobil kvôli Mečiarovi, no aj to, prečo musí jeho mamina tĺmiť hádky pri rodinnom stole!