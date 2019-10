Tínedžerka sa odfotila v šatách, ktoré si zobrala na párty: Reakcia jej babičky valcuje internet

V čase, keď Megan Martin zverejňovala na Facebooku svoju fotku v červených saténových šatách, netušila, že by jej babička mohla mať taký silný názor.

Stará mama sedemnásťročnej Megan z Blackburnu v Škótsku nebola nadšená, keď sa jej vnučka rozhodla, že si na večierok oblečie červené saténové šaty. Megan následne zverejnila fotografiu z večierku na sociálnej sieti. Nakoľko stará mama s vnučkiným výberom šiat nesúhlasila, neodpustila si uštipačnú a veľmi úprimnú poznámku. Otvoriť galériu Meganina babička si neodpustila uštipačnú poznámku. Zdroj: Twitter/@Megmaartin

Vzhľadom na uhol Meganinej pózy a skutočnosť, že šaty siahali ku krku, jej babička poslala správu, v ktorej napísala: „Šaty na tvojom novom profilovom obrázku spôsobujú, že tvoje bradavky vyzerajú byť veľké a špicaté." Háčikom v správe bolo to, že prišla s vírusovou skratkou xxx, ktorá predstavuje pornografický film.

Megan uverejnila správu svojej babičky na Twitteri a doteraz si vyslúžila takmer 6 000 likeov.