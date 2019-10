Ženích mal 2 dni pred svadbou sexuálne napadnúť družičku: Správa, ktorú jej potom poslal, dvíha tlak

Muž (28) z Pensylvánie mal dva dni pred svadbou sexuálne napadnúť jednu z družičiek svojej manželky. Útok mala prerušiť jeho manželka.

K napadnutiu malo dôjsť 30. augusta. Všetci svadobčania trávili deň na rieke Delaware, kde spoločne pili a raftovali. Daniel Carney zo Stroudsburgu chytil jednu z družičiek, ktorá bola tiež pod vplyvom alkoholu, a odtiahol ju do šatne pre mužov v hoteli Shawnee Inn and Golf Resort, nadchádzajúcom sa v meste Shawnee on Delaware.

29-ročná napadnutá žena ohlásila útok štátnej polícii deň po svadbe a povedala, že ju Daniel napadol v sprche šatne. V tú noc mala kvôli intoxikácii stratiť vedomie a prebudiť sa až na prudkú bolesť, keď ju muž hrýzol. Ten na jeho obhajobu povedal vyšetrovateľom, že v noci, kedy mal byť útok spáchaný, bol vysoko pod vplyvom alkoholu.

Polícia okrem všetkých možných stôp preskúmala aj textové správy, ktoré Daniel poslal obeti. Žiadal v nich o odpustenie. "Chcel by som sa znova za všetko ospravedlniť," napísal žene Daniel. „Môžeme byť, prosím, šťastní kvôli dnešnej neveste? Chyby sú za nami a skôr, ako si ju vezmem, potrebujem, aby sme to uzavreli. To je zároveň dôvod, prečo ti píšem. Som šťastný, že si ju môžem vziať za ženu." Neskôr ho tiež zaujímalo, či družička užila núdzovú antikoncepciu, aj keď si bol takmer istý, že sa nič nestalo.

Daniel Carney bol minulý týždeň obvinený z pokusu o sexuálne násilie.