Konečne sa dočkáme teplého počasia: Kedy príde babie leto?

Konečne sa dočkáme! Na Slovensko dorazí koncom týždňa babie leto, ktoré nás poteší teplotami nad 20 stupňov Celzia.

Po tom, čo sa v Tatrách dočkali už prvej snehovej nádielky a ľudia si pomaly začali zvykať na mrazivé rána, dôjde u nás k výraznej zmene počasia. Práve október je tým mesiacom, kedy prichádzajú najčastejšie dozvuky leta. Čím je toto obdobie typické a ako dlho nám vydrží? Vo vzduchu poletujú pavučinky a cez deň nás príjemne zohievajú slnečné lúče. Práve to sú typické znaky babieho leta, ktorého sa konečne dočkáme už v nadchádzajúcich dňoch. „Teplotné zmeny nás čakajú od tohto víkendu a aj počas budúceho týždňa, kedy očakávame, že teploty by mohli vystúpiť až na 24 stupňov Celzia,“ prezradil klimatoĺóg Pavel Faško s tým, že pre toto obdobie sú typické aj veľké teplotné rozdiely.

„V noci môže teplota klesnúť veľmi nízko a, naopak, cez deň, keď svieti slnko, môžu byť teploty okolo 18 stupňov, ale bežné sú aj teploty nad 20 stupňov Celzia,“ vysvetlil odborník a dodal, že práve október charakterom počasia prináša so sebou babie leto. Z histórie sú však známe prípady, kedy tlaková výš vydržala nad strednou Európou aj v prvých novembrových dňoch. V roku 1959 trvalo babie leto dokonca sedem týždňov, v roku 2010 nebolo vôbec.

Oteplí sa o 10 stupňov

Posledné dni prekvapili nielen návštevníkov Tatier, ale aj vodičov. Takmer na celom území Slovenska si vodiči ráno museli škriabať námrazu z okien svojich áut. Aj cez deň ortuť teplomera ukazovala do 15 stupňov Celzia. Sľubované teploty, ktoré by mohli dosiahnuť podľa niektorých serverov až 25 stupňov, budú možno lámať rekordy. „Ak sa tieto predpovede naplnia, tak nás čakajú mimoriadne teplé dni. Denné teploty by totiž mali byť o 6 až 9 °C vyššie, ako je na súčasnú ročnú dobu, teda na polovicu októbra, bežné,“píše portál imeteo a informácie dopĺňa o predpoveď počasia, ktorá ukazuje, že teploty okolo 20 stupňov Celzia by nám mohli vydržať až do 21. októbra. Treba však myslieť na to, že hoci nám môže stačiť cez deň tričko, ráno si treba zobrať aj bundu alebo teplý sveter.

Pavúky nad hlavami

To, čo my nazývame babím letom, v západných krajinách volajú indiánskym letom, v Nemecku letom svätého Michala, v Bulharsku je to cigánske leto. Toto pomenovanie sa v našich končinách ustálilo preto, že pavučinky nám pripomínajú strieborné vlasy babičky. Práve v týchto dńoch nám nad hlavami lietajú tisícky pavúkov bez toho, aby sme si to vôbec všim­li. „Pavúky používajú tieto vlákna ako padáky, ktoré ich zanášajú v prípade dobrého vetra niekoľko stoviek kilometrov, niekedy zaletia len niekoľko desiatok metrov. Nevedia ovplyvniť, kde pristanú,“ zdôraznil riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko. Pavúky sa presúvajú na jeseň z toho dôvodu, že hľadajú vhodnú lokalitu na prezimovanie. Toto obdobie im pri ich lete vyhovuje aj preto, že väčšina vtákov, pre ktoré by mohli byť potravou, začala odchádzať do teplých krajín.

Pranostiky

„Babie leto mprináša pekné dni v jeseni.“

„Ak okolo Michala hrmí, alebo sa ešte babie leto preťahuje, je výhľad na dlhú jeseň.“

„Svätý Gál – babie leto vzal.“

Čím je typické babie leto?

● je to obdobie bez zrážok a málo veterné

● príčinou je rozsiahla tlaková výš, ktorá sa v tomto období nachádza nad strednou a juhovýchodnou Európou

● veľké teplotné rozdiely medzi nocou a dňom

● vyskytuje sa iba na európskom kontinente

● najčastejšie sa odohráva v októbri názov mu mohli dať voľne sa vznášajúce pavučiny drobných pavúkov, ktoré ľuďom v minulosti pripomínali sivé „babské“ vlasy

Etela Janeková, všeobecná lekárka internistka.

Etela Janeková, všeobecná lekárka internistka

Pri oteplení na nás číhajú ochorenia horných dýchacích ciest. Momentálne je čas na virózy, ktoré sa pri oteplení rýchlejšie šíria. Rýchlejšie sa rozmnožujú aj baktérie. Keď sa veľmi prudko oteplí, nemali by sme chodiť príliš naobliekaní a spotiť sa. Treba však rátať s tým, že rána a večery až také teplé nebudú. Pri každej takejto prudkej zmene sa nemení len teplota, ale aj atmosférický tlak. Táto zmena negatívne vplýva hlavne na ľudí s kardiovaskulárnými ochoreniami.