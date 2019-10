Netradičná výstava: Študenti oživili Bojnický zámok

Stálu historickú expozíciu Bojnického zámku na prvý pohľad po novom narúšajú nové objekty.

Diela vytvorili študenti, absolventi a pedagógovia Ateliéru slobodnej kreativity 3D Fakulty umení v Košiciach na popud Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice v rámci workshopu a návštevníci ich môžu na zámku vidieť od utorka v rámci výstavy Intervencie do času. „Základná myšlienka je tá, že sa snažíme naše umelecké aktivity zasadzovať rôznym spôsobom do nových prostredí a nových kontextov. Autori musia riešiť výstavný priestor, nie klasickú bielu galerijnú kocku, ale reagovať na to, čo ponúka genius loci miesta,“ uviedol na vernisáži výstavy Radovan Čerevka, vedúci Ateliéru slobodnej kreativity 3D.

Otvoriť galériu Monopost F 1 na nádvorí od autora Matúša Lányiho. Zdroj: tasr

Nie všetky veci na výstave idú podľa neho po ruke historickým artefaktom a objektom, ale možno aj podvratným spôsobom sa snažia intervenovať do zbierok a ako ďalšia vrstva sa presadzovať v bohatom historickom prostredí, ktoré už samo o sebe má viacero nánosov. „Témy sú rôzne, niektoré prístupy vychádzajú z histórie, napríklad prehliadka zámku tvorená zo zvukov, alebo je to priamo alúzia historických exponátov, ktoré ale nie sú historickými exponátmi,“ priblížil. Stálu expozíciu v Stĺpovej sieni dopĺňa gotický oblúk z moderných materiálov od Boreka Brindáka.