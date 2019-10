Kaliňákova jazda v politike sa skončila: Toto sú jeho najznámejšie kauzy

Zakladal Smer, prežil s ním najlepšie roky, no svoju budúcnosť už so stranou nespája. Robert Kaliňák (48) po vražde Jána Kuciaka († 27) a následných protestoch v uliciach opustil stoličku ministra vnútra a koncom minulého roka sa vzdal aj poslaneckého mandátu. Zostal len vo vedení Smeru, odkiaľ sa však tiež chce stiahnuť.

Exminister neplánuje obsadiť žiadne kreslo vo vláde, nechce kandidovať do parlamentných volieb, ani sa uchádzať o čelné pozície v straníckych štruktúrach Smeru. Kaliňák sa tak ako zakladajúci člen strany začína lúčiť s aktívnou politikou. Ani víťazstvo vo voľbách ho už nepresvedčí. „Určite sa v aktívnej politike ani v inej podobe nebudem zúčastňovať. To znamená, či výkonnej, alebo inej. Ak by bol Smer úspešný v týchto voľbách, mňa sa to už netýka,“ povedal Kaliňák pre portál Aktuality.sk s tým, že na volebnej kandidátke Smeru ho už nenájdeme. „Ja som odišiel na dôchodok a na ňom aj ostanem,“ povedal Kaliňák, ktorý si po odchode z Národnej rady spravil právnické skúšky a začal sa venovať advokácii.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Vydrží do snemu

Na najbližšom povolebnom sneme Smeru sa chce stiahnuť aj z vedenia strany a nebude sa uchádzať o ďalšie funkcie. „A to bude aj definitívna bodka. Môj mandát už len dochádzam. Nebol dôvod, prečo by som ho predčasne ukončoval,“ priblížil Kaliňák, ktorému zostane viac času nielen na právo, ale aj na biznis. Denník Sme v septembri informoval, že si založil firmu Liwa Arms Slovakia, ktorá sídli v Dubnici nad Váhom v budove zbrojovky ZVS Holding. Firma by sa však podľa exministra nemala venovať predaju zbraní, ale strojárstvu.

Kaliňákove kauzy

2006 - Hedviga Malinová

Študentka nahlásila, že ju v nitrianskom parku napadli 2 muži. Na blúzku jej mali napísať „Maďari za Dunaj!“ a mali ju zraniť na tvári. Polícia krátko na to zastavila vyšetrovanie a Kaliňák s Ficom si zvolali tlačovku. Na nej tvrdili, že si Hedviga celý prípad vymyslela. Neskôr ju dokonca stíhali za krivú výpoveď.

2010 - Výbušnina v Írsku

Po cvičení psov policajných pyrotechnikov na letisku v Poprade do batožiny cestujúcich umiestnili vzorky trhaviny RXD. Jedna však odletela aj s naším občanom Štefanom Gondom do Írska. Ten skončil v rukách polície a napokon dostal od rezortu odškodné 18-tisíc eur. Kaliňák pre medzinárodný škandál čelil v parlamente neúspešnému odvolávaniu.

2012 - Kauza Bašternák

V roku 2012 si podnikateľ Ladislav Bašternák kúpil sedem bytov v centre Bratislavy za neuveriteľných 12 mil. eur. Ich hodnota sa pritom reálne šplhala „len“ na 1,5 mil. eur. Následne si Bašternák uplatnil nárok na vyplatenie vratiek DPH, od štátu tak zinkasoval 2 mil. eur. Neskôr sa ukázalo, že Kaliňák s Bašternákom obchodoval. V roku 2013 totiž od Bašternáka kúpil akcie spoločnosti B.A. Haus za 430-tisíc eur.

2013 - Streľba na študentov

Kritiku si Kaliňák vyslúžil aj za streľbu na auto na diaľnici D2, v ktorom sedeli študenti. Hliadka chcela skontrolovať posádku počas pátrania po 2-násobnom vrahovi Milanovi Ďurišovi, ktorému auto v minulosti patrilo. Kaliňákov rezort si vtedy priznal pochybenia a zaplatil škodu na aute 1 800 eur. Kaliňák z vlastného vrecka odškodnil aj troch poškodených po 3 000 eur.

2018 - Špirkovo trestné oznámenie

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko, ktorý dozoroval aj obchodovaniu Bašternáka s Kaliňákom, zverejnil závažné podozrenia voči ministrovi vnútra s tým, že naňho a na vysoko postavených policajných funkcionárov podáva trestné oznámenie pre sabotáž. Podľa Špirka mali Kaliňák a Počiatek prijať státisícové úplatky ako províziu zo zákazky na obstarávanie sieťových komponentov a technológií.

Preferenciami smeru to neotrasie

Ján Baránek, politológ

On odchod z politiky avizoval už dávno, takže to, že nebude na najbližšej kandidátke, nie je novinka. Nedá sa teda hovoriť, že by podľahol tlaku zvnútra strany. Čo sa týka preferencií strany, tými to určite nezatrasie. Už rok nie je aktívny a tie percentá sa stále držia okolo 20 %, takže jeho odchod voličmi nijako neotriasol.