Generálny prokurátor opäť neprišiel pred poslancov: Choroba z povolania?

Trikrát za posledné štyri roky! Toľkokrát neprišiel generálny prokurátor Jaromír Čižnár (55) pred poslancov NR SR a vyhol sa tak „grilovaniu“. V čase, keď mal predniesť správu o činnosti prokuratúry, ho viackrát zradilo zdravie a inak to nebolo ani tento pondelok.

V minulosti sa dokonca špekulovalo o rakovine, čo, našťastie, Čižnár poprel. Čo je za jeho PN-kami? Jaromír Čižnár sedí na stoličke najmocnejšieho muža prokuratúry už viac ako 6 rokov. Medzi jeho povinnosti patrí aj pravidelná prezentácia výsledkov. „Generálny prokurátor podáva národnej rade raz za rok správu o činnosti prokuratúry, ktorá obsahuje jej poznatky o stave zákonnosti...“ píše sa v zákone o prokuratúre. Čižnár však v posledných rokoch túto úlohu zanedbáva, avšak zrejme nie vlastnou vinou.

Za posledné štyri roky sa až trikrát stalo, že zaňho musel správu odprezentovať niekto iný. V roku 2016 sa dokonca skloňovalo slovo rakovina. Fámy o zákernej chorobe stopol až samotný Čižnár. „Mal som pred dvomi mesiacmi veľké zdravotné problémy. Diagnóza rakoviny sa nepotvrdila, v septembri však absolvujem ďalšie vyšetrenia,“ povedal vtedy a žartoval, že to asi šíria jeho kolegovia, ktorí mu to prajú, lebo musia veľa pracovať.

Jedna operácia za druhou

Podľa kuloárnych informácií však v roku 2016 absolvoval chirurgický zákrok pre ťažkosti s tráviacim traktom. V 2017-tom si správu odprezentoval sám, no nasledujúce roky už nie. Vlani sa pre to doňho obul poslanec SaS Alojz Baránik, ktorému sa nepáčilo, že sa Čižnár vyhol grilovaniu. Okríkol ho vtedy Béla Bugár (Most-Híd): „Pán poslanec, neviem, na čo sa hráte, ale keby ste zistili, o čo sa jedná, tak takéto idiotiny tu nebudete vyslovovať.“ Čižnár sa tento rok opäť pred poslancami neukázal - v nedeľu, deň pred plánovaným vystúpením, ho pre akútne ťažkosti previezli do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Nový Čas zisťoval, či ide v prípade načasovania len o náhodu, no prokuratúra na naše otázky do uzávierky nereagovala.

História Čižnárových PN-iek:

5. 9. 2016

- Prvý muž prokuratúry absolvoval nešpecifikovanú operáciu s maródkou tri týždne. Hovorilo sa o zákroku tráviaceho traktu. Správu o činnosti prokuratúry zaňho preniesol René Vanek.

15. 6. 2018

- S výročnou správou o Generálnej prokuratúre za jej šéfa vystúpil pred parlamentom Peter Šufliarsky. Čižnár tesne predtým absolvoval neplánovanú vážnu operáciu.

7. 10. 2019

- Generálny prokurátor mal vystúpiť pred ústavnoprávnym výborom. Deň predtým ho pre akútne ťažkosti hospitalizovali v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb.