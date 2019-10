Svadobné šaty manželky Justina Biebera odhalené: Neskutočné! Aha, čo mala napísané na závoji

Manželia Justin Bieber (25) a Hailey Bieber (22) si druhýkrát povedali áno. Na rozdiel od tej minuloročnej svadby, ktorá sa konala len za prítomnosti novomanželov na radnici v New Yourku, táto rozhodne nebola skromná, avšak konala sa v prísnom utajení.

Slávna dvojica usporiadala veľkolepú hostinu, ktorú si neužili osamote. Tentokrát bolo prítomných 154 hostí, vrátane svetových celebrít. Cirkevný obrad prebehol 30. septembra 2019 v kaplnke Somerset Chapel v Južnej Karolíne.Zverejnili ich napríklad setry Kendall a Kylie Jenner, Joan Smalls alebo Jaden Smith.

Postupne však dvojica detaily odrýva a verejnosti umožňuje nahliadnuť do ich súkromia, dôkazom čoho sú fotografie, ktoré zverejnila Hailey Bieber, predtým Baldwin, na sociálnych sieťach. Na Instagram pridala fotografiu v svadobných šatách s popisom: "Minulý pondelok bol tým najvýnimočnejším dňom môjho života." Veľkolepé svadobné šaty s dlhými čipkovanými rukávmi, ozdobené perlovými kvetmi ušil na mieru módny návrhár Virgil Abloh v Off-Studio v Miláne. Šaty dopĺňal závoj s nápisom "Till death do us part," ktorý hovorí o tom, že ich do smrti nerozdelia.

Aj Abloh, ktorý je tiež umeleckým riaditeľom pánskeho oblečenia Louisa Vuittona, zdieľal fotografie Hailey. Modelka bola zo šiat nadšená, a tak Ablohovi a jeho tímu poďakovala za to, že vytvorili jej vysnívané šaty. Pred slávnostným obradom nosila Hailey ženský model mini šiat, ktorý kopíroval jej krivky, z dielne návrhárky Vivienne Westwoodovej. Ženích Justin Bieber to poňal tradične v smokingu od Heidi Slimane.