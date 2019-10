Brazílska polícia zatkla mamičku z Česka: V obraze a šachovnici mala ukrývať kokaín!

Češku, ktorá sa mala chystať prepašovať kokaín do Thajska, zatkla brazílska polícia v meste Sao Paulo. Do Brazílie pricestovala aj so svojou dvojročnou dcérou. O prípade v utorok informoval denník Blesk a správu potvrdila hovorkyňa českého ministerstva zahraničia Zuzana Štíchová.

Brazílsky server SBT minulý mesiac napísal, že žena, ktorú polícia nejakú dobu sledovala, je podozrivá zo spolupráce s medzinárodným gangom pašerákov drog. Kokaín, ktorý polícia našla pri prehliadke jej hotelovej izby, bol ukrytý v replike obrazu Posledná večera od Leonarda da Vinciho a v šachovnici. Hovorkyňa českej diplomacie Štíchová zatknutie ženy, identifikovanej ako 33-ročná Lucie T., potvrdila. "Naša ambasáda je s tamojšími úradmi v kontakte. Vzhľadom k ďalším okolnostiam prípadu však nebudeme poskytovať viac informácií," povedala s odkazom na dvojročné dieťa, ktoré mala Češka pri sebe.