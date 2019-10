Babiš pred rozlúčkou s Karlom Gottom († 80) neskrýva obavy: Toto fanúšikovia speváka nechceli počuť!

Palác Žofín, kde sa v piatok uskutoční rozlúčka so spevákom Karlom Gottom († 80), môže reálne pojať 50 000 fanúšikov. Nemusí sa tak dostať na všetkých záujemcov. Premiér Andrej Babiš v utorok účasť odhadol na 300 000 ľudí a vyzval spevákových priaznivcov, aby si jeho pamiatku uctili pokiaľ možno inou formou.

Sobotňajšiu zádušnú omšu vo svätovítskej katedrále budú môcť záujemcovia sledovať na veľkoplošných obrazovkách na treťom nádvorí Pražského hradu a na Hradčanskom námestí. Vláda v utorok upravila svoje pôvodné uznesenie, podľa ktorého mal úrad vlády zabezpečiť organizáciu štátneho pohrebu. Babiš už skôr spresnil, že skôr než o klasický štátny pohreb pôjde o pohreb so štátnymi poctami, ktorý má iné formálne náležitosti.

Piatková rozlúčka na Slovanskom ostrove začne o 8:00 a skončiť by mala o 22:00, v prípade veľkého záujmu o niečo neskôr. Už od 01:00 do polnoci bude pre všetku dopravu uzavreté Masarykovo nábrežie medzi Národným divadlom a výstavnou sieňou Mánes, takže na mieste vznikne pešia zóna. Priechod ľudí zo smíchovskej Zborovskej ulice cez most Legií až k Žofínu budú riadiť poverení pracovníci, trasu vymedzia prenosné ploty.

Pred žofínským palácom budú znieť Gottove piesne rovnako ako vo veľkej sále, kde bude so štátnymi poctami a vojenskou čestnou strážou vystavená rakva. Na stupienky pod ňou aj na stoly uprostred miestnosti budú ľudia môcť pokladať kvety. Môžu sa tiež zapísať do kondolenčnej knihy. Pohyb návštevníkov budú riadiť tzv. urýchľovači, aby sa dostalo na čo najviac záujemcov. S Gottom sa na Žofíne rozlúči aj jeho oficiálny fanklub. Jeho členovia sa stále rozhodujú, akým spôsobom vzdajú spevákovi hold. Klub má približne 150 členov, Gottovi priaznivci sa v ňom združujú už 45 rokov.

Do Prahy sa v piatok chystá aj množstvo Gottových fanúšičiek a fanúšikov z Nemecka. Vzhľadom k očakávanému počtu návštevníkov nebudú ľudia na Slovanskom ostrove musieť prechádzať bezpečnostnými rámami. Na bezpečnosť má dohliadať asi 130 policajtov, na mieste budú dobrovoľníci Českého červeného kríža a tiež pražskí záchranári.

V sobotu bude od 11:00 nasledovať zádušná omša vo svätovítskej katedrále pre pozvaných hostí. Spevákova rakva bude vystavená na katafalku opäť so štátnymi poctami a na ceremoniáli sa zúčastní Hradná stráž. Na obrad sa okrem iného chystá aj slovenský premiér Peter Pellegrini a predseda slovenského parlamentu Andrej Danko. Omšu bude slúžiť arcibiskup Dominik Duka a verejnosť ju bude môcť sledovať na veľkoplošných obrazovkách umiestnených na Hradčanskom námestí a na treťom nádvorí Pražského hradu, kam bude možné vstúpiť od 8:00 len v smere od Hradčanského náměstia cez štvrté nádvorie, a to po policajnej bezpečnostnej prehliadke.

Vláda vyhlásila na deň Gottovho pohrebu štátny smútok. Vlajky na úradoch či inštitúciách tak budú v sobotu visieť na pol žrde. Na Pražskom hrade už boli z rozhodnutia prezidenta Miloša Zemana na znamenie smútku stiahnuté. Niektoré televízne stanice chystajú kvôli rozlúčke so spevákom zmeny programu.

Najslávnejší český spevák populárnej hudby zomrel v utorok 1. októbra pred polnocou. Mal 80 rokov. V posledných rokoch sa potýkal so zdravotnými problémami, podľahol akútnej leukémii. Zomrel doma v kruhu svojich najbližších.